'Bizim genel başkan çok fazla hoşgörülü'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP liderini tek yönüyle eleştiriyor. O da Kılıçdaroğlu’nun çok hoşgörülü olması.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Boxer dergisinin Mart ayı sayısına konuştu. Tekin, Türkiye’de son dönemlerdeki genel siyasi tablodan, CHP’de olup bitenlerle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

Son yerel seçimlerde partisine İstanbul’daki en yüksek oy oranlarından birini kazandıran Gürsel Tekin, CHP liderini tek yönüyle eleştiriyor. O da Kılıçdaroğlu’nun çok hoşgörülü olması.

Tekin şunları söyledi:“İnsanların genel bir yapısı var, hani derler ya can çıkmadan huy çıkmaz diye. Genel başkan olağanüstü çalışkan, çok zeki... Ben Türkiye’de sayın Kılıçdaroğlu gibi bir Başbakan’a ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Demokrasiyi özümsemiş, eleştiri kabul eden, özeleştiri yapabilen biri. Ama şimdi diyelim ki bana bir görev verdi; dedi ki şunu şuraya götüreceksin. Ben de götürmedim veya unuttum. O bu durumda bunun hesabını sormaz, alır kendisi götürür. Olağanüstü bir hoşgörüsü var, bu da bizim toplumumuzda fazla. Sayın Kılıçdaroğlu İsviçre’de olsaydı zararı olmazdı ama Türkiye’deyiz. Bizim genlerimizde de vardır, disiplin ve otorite olması gerekir. Oysa bizim genel başkan çok hoşgörülü, kimse kırılmasın ben kırılayım diyor.”