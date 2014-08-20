'Bizim cenahtan saygısızlık var, diyen Gül artık elini taşın altına koymalıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak, "Türkiye’nin yönetimi gasp edilmektedir. Yeni yetmelerin hücum ve hakaretlerine maruz kalan Gül artık biraz dik durmalıdır. Bizim cenahtan saygısızlık var diyen Gül elini taşın altına koymalıdır" dedi.

Bahçeli Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak 81 ilde yapacağı mitinglerle ilgili ise, "Erdoğan nerede miting yapıyorsa MHP aynı yerde aynı gün aynı saatte miting yapacaktır" diye konuştu.

"Erdoğan Başbakanlıktan, genel başkanlıktan ve vekillikten ayrılmayarak çok net suç işlemektedir" diyen Bahçeli, "Bu bir siyasi cunta teşekkülüdür. Olanlar siyasetin ara ve kara dönemi olarak tarihe geçecektir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarıdnan satır başları:

Millilik namına bir şey bırakmayan Erdoğan, 10 Ağustos akşamından itibaren gözünü kapattı.

MHP, Erdoğan’ın devlet ve millet üzerindeki oynamalarına seyirci kalmayacaktır. Ortak akıl kaybolmuştur, ortak değerler kan kaybetmiştir. Ülkemiz Erdoğan zulmü altında. Bu şahıs hukuk tanımamaktadır. Teamül gibi hasletlere yabancıdır. Erdoğan 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen itici, kırıcı üslubunu aynen sürdürmektedir. Anayasaya aykırı hareket etmekle kalmayıp cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen suç işlemektedir. Seçim sonuçları 15 Ağustos’ta YSK tarafından açıklandı.

'Çok açık kasıt var'

Aday Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı resmileşmiştir. Anayasa çok açıktır. Erdoğan 15 Ağustos’tan itibaren resmen ve hukuken de seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Fakat 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün görev süresi 28 Ağustos’ta dolduğu için 2 haftalık bekleme süresini geçirmek durumundadır. Resmi Gazete’de yayınlanma safhası henüz yerine getirilmedi. Çok açık kasıt olduğu anlaşılmaktadır. Erdoğan ve emri verdiği kukla ve köle bürokratlar yasaları hiçe saymaktadır.

'Halihazırda Türkiye hükümetsizdir'

Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olduğundan dolayı Anayasa’nın 101. maddesince vekilliği düşmüş, parti genel başkanlığı ile ilişiği otomatikman kesilmiştir.

Şayet Türkiye hukuk devletiyse Erdoğan 15 Ağustos’tan itibaren Başbakan da sayılamayacaktır. Halihazırda Türkiye hükümetsizdir. Atılan imzalar, yapılan atamaların hiçbir hukukiliği yoktur. Başbakanlık makamını derhal boşaltmalıdır Erdoğan. TC sivil ve silahsız bir darbe ile karşı karşıyadır.

'Gül artık biraz dik durmalıdır'

Erdoğan vatana, millete, demokrasiye ve hukuka ihanet etmektedir. Türkiye’nin yönetimi gasp edilmektedir. Yeni yetmelerin hücum ve hakaretlerine maruz kalan Gül artık biraz dik durmalıdır. Bizim cenahtan saygısızlık var diyen Gül elini taşın altına koymalıdır.

'Erdoğan çok net suç işlemektedir'

Erdoğan Başbakanlıktan, genel başkanlıktan ve vekillikten ayrılmayarak çok net suç işlemektedir. Bu bir siyasi cunta teşekkülüdür. Olanlar siyasetin ara ve kara dönemi olarak tarihe geçecektir. Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmesinin kesinleştiği tarih olan 15 Ağustos’taki görevleri bırakmayarak çok büyük bir hataya düşmüştür. Türkiye parti devletine doğru sürüklenmektedir.

'Maksat Gül’ün partiye dönüşünü engellemek'

Maksat Abdullah Gül’ün partiye dönüşünü engellemektir. Yeni Türkiye denen gayri ahlaki sistemin temellerini atmaktır.

Erdoğan, AKP’yi kendi siyasi hedefine uygun olacak tarzda kurgulamaktadır.

'Gül, Erdoğan tetikçilerinin iştahlı saldırıları ile terbiye edilmektedir'

Son günlerdeki gündem partinin tek isme endekslendiğini gösteriyor.

Erdoğan Davutoğlu’nu zorlama ile halef olarak göstermiştir.

28 Ağustos’tan sonra AKP’ye döneceğini açıklayan Gül, Erdoğan tetikçilerinin iştahlı saldırıları ile terbiye edilmektedir.

Erdoğan’ın danışmanı olarak ün kazanan kişi de sürekli yazarak AKP’nin şifrelerini kamuoyuna bildirmektedir. AKP’nin kimseye diyet borcu yok diyen bu danışman gizliden gizliye acaba başbakan olur muyum sevdasındadır.

'Başbakanlık görevini bu yeni yetmeye teslim etmelidir'

Madem ki bu şahıs AKP’nin yol haritasını çizmekte, AKP’nin kuruluşunda onca emeği olan isme ayar verecek durumdadır. Erdoğan, Davutoğlu ile vakit kaybetmektense mührü bu danışmana vermelidir. Başbakanlık görevini bu yeni yetmeye teslim etmelidir.

'Bu tablo yeni Türkiye denen kandırma ve kalleşliğin eseridir'

Bu olağanüstü kongrede Erdoğan’ın genel başkan sıfatıyla konuşma yapması yasa dışıdır. Erdoğan geri adım atmalı ve kongreye katılmamalıdır. Türkiye’yi 12 yıldır yöneten siyasi iktidarın enden olduğu hukuk ihlalleri çok tehlikeli sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Bu tablo yeni Türkiye denen kandırma ve kalleşliğin eseridir. Erdoğan vekillere ‘gözüm üzerinizde’ diyerek gözdağı vermektedir. AKP’de sular durulmak bilmemektedir.

'Çevrilen dolaplar ufuktaki fırtınanın habecisi'

Koltuktan başka gözü bir şey görmeyen menfaatperestlerin çevirdiği dolaplar ufuktaki fırtınanın habercisidir. Bundan sonra AKP’nin denge, düzen ve dirlik içinde kalması düşünülemeyecektir. Dış politikada başarısızlık markası haline gelen Davutoğlu’nun Başbakan olarak atanması içten içe yaşanan tartışmaları daha da şiddetlendirecektir. Erdoğan 17 ve 25 Aralık’ta kendisini savunmayan herkesi kenara çekecektir.

'Rıza Sarraf isimli İranlı şarlatan bile…'

Tayyip Erdoğan'ın gözünde kara paracı Rıza Sarraf isimli İranlı şarlatan bile AKP’nin birçok isminden bile daha muteber hale gelmiştir. Erdoğan’ın 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye ağır bir hasar almıştır.

'Verilen her oy terörist heykeline harç olmuştur'

10 Ağustos’ta rüşvetçiler gülmüştür. Erdoğan’a verilen her oy İmralı canisinin hanesine yazılmıştır. Erdoğan’a verilen her oy terörist heykeline harç olmuştur. Erdoğan’a oy verilen kardeşlerimizin yine de tefekkür etmesini bekliyoruz. Peygamberimizin kibre kapıldığını söyleyecek zihniyete oy vermek doğru mudur. Haşa Erdoğan’ın Allah’ın sıfatlarını taşıdığını söyleyenlerle aynı safta bulunmak doğru mudur. Müslümanlar öldürülürken, kestikleri insan kafalarıyla top oynayanlara sempatik bakanları el üstünde tutmak kıyamet alameti değil midir.

Erdoğan 10 Ağustos’ta sandıktan çıkmıştır. Kardeşlik bağları, utanma duygusu ev doğruluk sandıkta kalmıştır. Bunsan sonra Erdoğan’ın komplolarına engel olunmazsa zararı herkes görecektir. Lice’deki olaylar ortada. Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mehmetçiğe ilk kurşunu sıkan teröristin heykelini dikenler ve tepkiler sonucu yıkmak zorunda kalanlar aynı yolun yolcusudur. 4 gün boyunca heykele Erdoğan’dan çıt çıkmamıştır. Heykeli yıkmakla kimse kurtulacağını zannetmemeli.

Lice’deki heykelin altından da paralel izi sürülecektir. Erdoğan’la birlikte hayaller gerçek olmuş, hazinler azıtmıştır. Yeni Türkiye kayıptır, kırılmadır, küftür, kutuplaşma hazinesidir. Yeni Türkiye ölü doğmuş bir projedir. Heykeltıraş Erdoğan PKK heykeline sesiz kalarak şehitlerimize hakaret etse de biz hislerine tercüman olduk. Terör örgütü Diyarbakır’da sözde uyuşturucu operasyonu yaparken balkonlardan bakan Erdoğan ortalıkta yoktur. Erdoğan’ın Alalı bakanı nerededir. AKP’nin yeni mahalle fidanlığının şefi nerede gezmektedir. Teröristler Türk devletine kafa tutuyor, AKP’li yıkım bakanı militanların eve dönüşüyle ahlaksızca uğraşıyor. Meğerse AKP’de ne çok PKK’lı bakan varmış da bizim haberimiz olmamış.



Erdoğan’ın cumhuriyeti tamamen yıkması ve başkan olabilmesi için PKK ve İmralı canisine ihtiyacı vardır. Erdoğan cumhurbaşkanı sıfatı ile miting yapmak ve AKP’ye paralel çalışmak için şimdiden hazırlık içine girmiştir.

Böyle giderse vatanımızı, milletimizi, üniter milli devletimizi, ay yıldızlı al bayrağımızın mevcut şekliyle korumak imkansız olacaktır. Artık kaybedecek bir saniye bile yoktur. Yeni muhalefet diyenler, gerçekte bizim milli ve ilkeli siyasetimizden gocunan bir avuç Erdoğan robotudur. Türkiye’nin yeni muhalefete değil yenilenmiş bir iktidara ihtiyacı vardır.

Cumhurbaşkanlığı seçimi adil, şeffaf yapılmadı.

Sandığa gitmeyen 13 milyon kişi Erdoğan’ın değirmenine su taşımıştır. Umuyorum ki vatandaşlık görevini yerine getirmeyen kardeşlerim önümüzdeki seçim süreçlerinde 10 Ağustos’u telafi edeceklerdir. Türkiye sistem kilitlemesi ile karşı karşıyadır.

PKK’nın terör örgütü listelerinden çıkarılması dahi gündemi meşgul etmektedir. Oyun içinde oyun vardır.

IŞİD’in elindeki 49 vatandaşımızın ise Iraklı Sünni aşirete teslim edildiği ve pazarlık yapıldığı iddiaları tartışılmaktadır.

Masumların canı bölgesel senaryolarda dolgusal malzeme olarak kullanılmaktadır.

Almanya bile çatır çatır Türkiye’yi dinlerken, içimiz dışımız böceklerle sarılmışken oyun kurucu ülke olduğumuzu söylemek cahilliktir. Almanya’ya göstermelik tepki koyanlar yürekliyse daha önemli tedbirleri almalıdır.

İç ve dış kaynaklı uzun kulaklar Türkiye’yi dinlemiştir. Erdoğan gezip tozarken, rüşvetle zenginleşip villalara para yığarken akbabalar damı peçeyi sarmıştır.

Türkiye’nin yeni vesayet kalesi AKP ve Erdoğan’dır.

İşler çığırından çıkmadan Erdoğan 287 Ağustos’a kadar yürüttüğü görevlerinden çekilmeli. Hukuk adamları hukuksuzluk karşısında sessiz kalmamalı.

'Aynı yerde aynı saatte miting yapacağız'

Cumhurbaşkanlığının yemin töreninde MHP Meclis’te olacaktır.

SORU: Erdoğan’a karşılık miting hazırlığında olduğunuz doğru mu?

Erdoğan nerede miting yapıyorsa MHP aynı yerde aynı gün aynı saatte miting yapacaktır.