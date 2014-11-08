Bizi ayıran duvar



Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989'daki yıkılışının dünya tarihinde önemli bir yeri var. Olay Soğuk Savaş'ın ve Avrupa'nın bölünmüşlüğünün sona erişini simgeliyor. Ama "Antifaşist koruma duvarı"nın çöküşünden sonra hâlâ yıkılmayanları var. Duvarlar bugüne kadar insanları vatandaşlık bağlarına, hayat standartlarına ve dinine göre ayırdı. Onların fotoğrafları Berlin Duvarı'nın kalıntılarını süslüyor.

Bağdat boyunca uzanan bir duvar Sünnilerle Şiileri ayırıyor. Yüksekliği üç metreden fazla olan duvar, Irak'ın başkentindeki tek duvar da değil, bir başkası da idari bölgeyi koruyor. Güvenlik için dikilen duvarlar, Iraklıların çoğu tarafından reddediliyor. Onlara göre duvar her gün Irak toplumunun bölünmüşlüğünü ispatlıyor.

'Sistem'leri ve aileleri ayıran duvar

Panmunjom'daki duvar sadece birkaç santimetre yüksekliğinde, ama buna rağmen geçilebilir değil. Çünkü bu sınır, birbirine düşman iki Kore devletini ayırıyor. Komünist Kuzey Kore, dünyadaki en yoksul ülkelerden biri. Demokratik Güney Kore ise gelişmiş bir sanayi ülkesi. 250 kilometrelik sınır bölgesi sadece iki sistemi değil, birçok aileyi de ayırıyor.

İsrail on yıldan beri Batı Şeria'da 700 kilometre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde bir duvar inşa ediyor. İsraillilere göre saldırılardan korunmak için yapılan duvar, Filistinliler için hayatı zorlaştırıyor. Uluslararası toplum İsrail'i Ortadoğu'daki barış yoluna engel koyduğu için eleştiriyor.

6 metre yüksekliğindeki bir tel duvar, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki sınırlarını belirtiyor. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla, Fas'tan bu tel örgüyle ayrılırken, sınır insanların farklı hayat standartlarını da gözler önüne seriyor. Ancak bu tel örgüler, Avrupa düşü için hayatını riske etmeye hazır mültecilere engel olmuyor. Sınırda bu yüzden ölümler yaşanabiliyor.

Kuzey İrlanda ihtilafının başlangıcından beri 7 metrelik bir güvenlik duvarı, Belfast'ın içinden geçiyor. Kimlik ve iktidar mücadelesi 1998 yılında siyaseten son ermiş olsa da, Katolik ve Protestanlar arasındaki gerginlik sürüyor. Turistler için duvar, şehrin ilgi çekici noktalarından biri.

'Tortilla duvarı' her yıl 500 can alıyor

ABD kendini dünyanın en özgür ülkesi olarak görse de ülkenin güneyine gidildikçe sınırların yükseldiği görülüyor. İronik bir şekilde "Tortilla Duvarı" olarak adlandırılan duvar, Meksika'dan yasadışı yollarla gelen göçmenleri durdurma ve uyuşturucu kaçakçılığını engelleme amacı taşıyor. Her yıl duvarı aşmak isteyen 500 kişi hayatını kaybediyor ama duvar yüz binleri planlarından caydıramıyor.

Lefkoşe'yi ayıran duvar, Kıbrıs'ı Avrupa'nın son bölünmüş milleti yapıyor. 1974'ten beri adanın Rum kesimi, kuzeydeki Türk bölgesinden ayrı. Orta vadede siyasi bir çözüm görülmese de, AB'ye verilen taahhüt sayesinde 2003'ten beri adanın tarafları arasında ziyaretler mümkün.