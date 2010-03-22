T24 - MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Anayasa paketinin en geniş uzlaşma ile hazırlanması gerektiğini söyledi.



AKP zihniyetinin dayatma ve inat üzerine kurulduğunu savunan Paçacı, bugünkü ziyaret için “Bize gelirler, çaylarını içip giderler” dedi.



Adalet Bakanı ve AKP Grup Başkanvekilleri Anayasa paketi turlarına bugün başlayacak. Heyete, ziyaret edilecek partilerden MHP’den erken uyarı sinyali geldi. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Bize gelirler, çaylarını içip giderler” dedi.



Tavrımız değişmez



“İçeriği ne olursa olsun bizim tavrımız değişmez. Biz, görüşlerimizi net bir şekilde açıkladık. Anayasalar, toplumsal uzlaşma metinleridir. ‘Muhalefetle bir araya gelelim, şu şu maddelerde bir düzenleme yapalım’ demediler. Meclis’te hiçbir uzlaşma yaklaşımında bulunmadan, AKP’nin hazırladığı bir paket, AKP’nin paketidir. Ama, o asla gerçek anlamda bir Anayasa metni olamaz. Bütün bunlara rağmen, ısrar edip getirirler ve halka sunarlarsa; biz de izler, sonucuna bakar, değerlendirmemizi yaparız.



Anayasa, inadına değiştirilecek metinler olamaz. Anayasa’nın temel felsefesi uzlaşma ile oluşur. Zaten, Anayasa’nın diğer adı ‘Toplumsal Uzlaşma Metni’dir.





Uzlaşma olmalı



Bir Anayasa değişikliğine gidilecek veya yeni Anayasa yapılacaksa, bu en geniş uzlaşma ile olmalıdır. AKP zihniyeti ise ‘dayatma ve inat’ üzerine kurmaya çalışıyor. Biz, baştan beri bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Genel Başkanımız, ‘Bugünkü ortamda böyle bir değişikliğin yapılması doğru değil, mümkün değil’ dedi. Elbette MHP de, uzlaşma içinde korumacı, statükocu değil çağdaş, özgürlükçü bir anayasadan yanadır. Ama, diyoruz ki, ‘Şimdi Meclis’te partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulsun. Bu komisyon dışarıdan da destek alsın. Değişiklik taslağını hazırlasın. Bu taslak yeni Meclis’e bırakılsın.’ Böyle birşey yapılırsa; yeni Meclis’e ‘Kurucu’ hüviyeti de kazandırılır ve değişiklik yeni dönemde uzlaşma ile gerçekleştirilir.”





