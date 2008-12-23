'Biz polisiz' diyerek soydular

İstanbul'da kar maskeli ve silahlı 4 kişi, yolunu kestikleri araçtaki banka görevlilerine "biz polisiz" diyerek kapıları açtırdıktan sonra 170 bin YTL ile kayıplara karıştı.



Bahçelievler Belediyesi'nin veznelerinden aldıkları 170 bin YTL'yi 06 BE 7263 plakalı araçla Vakıfbank'a götüren 2 banka görevlisinin yolu, 34 DU 9836 plakalı araçla kesildi.



Önlerinde durdukları araca yönelen maskeli ve silahlı 4 kişi 'biz polisiz kapıları açın' şeklinde bağırdı. Araçta bulunan görevlilerin kapıları açmaması üzerine silahlarını çıkaran saldırganlar görevlileri etkisiz hale getirerek araçta bulunan 170 bin YTL'yi alarak kaçtı.



Olay sırasında sokakta bulunan Murat Koçoğlu, olayı, "Ben sokaktayken maskeli şahısların içinde olduğu araç banka arabasının önünü kesti. Maskeli 4 şahıs araçtan inerek biz polisiz kapıları açın şeklinde bağırdı. Kapılar açılmayınca silahlarını gösterdiler. İçlerinden bir tanesi kapılar açılınca çantayı alarak uzaklaştı. Birkaç mahalle sakininin toplandığını görünce içlerinden bir tanesi havaya bir el ateş etti. Sonra da hızla uzaklaştılar" sözleriyle anlattı.



Bahçelievler Belediyesi'nin veznelerinde günlük yapılan işlemlerde elde edilen paraları alarak kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



Kaçan saldırganları yakalamak için polis helikopteri eşliğinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

