HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, Türkiye basınının magazini bilmediğini söyledi. "Magazin, toplumun hemen her kesimini yansıtan bir aynadır" diyen Bardakçı, "Türkiye’de bu aynanın sırları maalesef dökülmüş vaziyettedir; üstelik Batı’da sosyal tarihçilere kaynak teşkil eden magazin, bizde araştırmacıyı yanıltma vasıtası olmuştur" dedi.

Bugünkü "Sıla ile Ahmet Kural hadisesinden ve mâlûm boşanmadan bana artık gına geldi!" başlığıyla (7 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Biz magazin nedir, bilmeyiz!

Basınımızda olup biten herşey senelerden buyana magazinleştirilerek sunulmaktadır, bu âdet giderek artmaktadır ama magazin gazeteciliği bütün bu çabaya rağmen Türkiye’de her zaman zayıf olmuştur ve zayıftır!

Öncelik olaya değil, isme ve fotoğrafa verilir! Elde bir fotoğraf bulunduğu takdirde altına akla gelen herşey yazılabilir, üstelik bu iş en basit ve ucuz şekilde yapılır ve sayfa da böylece doldurulup gün kurtarılmış olur! Eski senelerin “Filânca sanatçı seyahatten döndü”, “Bilmemne hanım evlenmeyi şimdilik düşünmüyor”, “Çok sevilen yıldızımız falanca, hayatın tadını çıkartıyor” gibisinden reklâm mahiyetinde ve kalıcılıktan uzak başlıkları şimdi “Pişti oldular”, “Şok, şok, şok! Eski sevgilisini Instagram’dan sildi” yahut “Alışveriş merkezinde görüntülendi” benzeri zamana ve teknolojiye uyarlanmış ama espriden uzak kelime oyunları ve zoraki benzetmelerle dolu şekilde devam edip gidiyor.

Magazin, toplumun hemen her kesimini yansıtan bir aynadır ama Türkiye’de bu aynanın sırları maalesef dökülmüş vaziyettedir; üstelik Batı’da sosyal tarihçilere kaynak teşkil eden magazin, bizde araştırmacıyı yanıltma vasıtası olmuştur!

Bir kısmı çoktandır sanal âlemlerde yaşayan insanımıza bir şiddet hadisesini böyle magazin macunu hâlinde sunmaya devam etmek toplumu şiddetten uzak tutmaz, bilâkis yaşanan garipliklerin alelâde bir işmiş gibi algılanmasına sebep olur ve şiddete daha da meyletme neticesini getirir!

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