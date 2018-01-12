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Bilim / Teknoloji

Biyonik penisli seks robotları geliyor

Vibratörden daha ileri bir teknolojiye sahip olan biyonik penisin modüler olacağını ve istenilen süre boyunca kullanılabileceği belirtildi

12 Ocak 2018 21:00

2018’de piyasaya sürülecek olan erkek seks robotlarının biyonik penise sahip olacağı belirtildi. Kadınları ‘baştan çıkarma’ kapasitesine de sahip olacağı kaydedilen robotların ‘vibratörden daha etkili bir teknoloji’ olacağı ve biyonik penisin istenen süre boyunca kullanılabileceği belirtildi. 

Sputnik Türkiye’nin Indepent’tan aktardığı habere göre, Realbotix adlı şirket, geçen yıl Harmony adı verilen ve bir yapay zeka uygulamasıyla çalışan, sohbet etme, hatta baştan çıkarma kapasitesine sahip kadın görünümlü seks robotları üretti. Şirket bu yıl erkek seks robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda üretilecek erkek robotlarda biyonik penis teknolojisi kullanılacak. 

Realbotix’in kurucusu Matt McMullen, Daily Star Online’a yaptığı açıklamada erkek seks robotları üretmek için yoğun şekilde çalıştıklarını duyurdu. McMullen, vibratörden daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu söylediği biyonik penisin modüler olacağını ve istenilen süre boyunca kullanılabileceğini belirtti. 

İsmi henüz belirlenmeyen erkek seks robotlarından satın almak isteyenlerin ne kadar ödeme yapacağı belirsiz. Harmony kadın robotların fiyatı ise 15.000 dolar civarında. 

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