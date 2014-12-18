Biyonik göz Türkiye'ye geldi; kimler kullanabilir ve ne kadar?

ABD’de üretilen gözleri ciddi hasar gören ancak görme sinirleri sağlam kalan hastalar için üretilen biyonik göz Türkiye’ye geldi. Henüz SGK’nın ödeme kapsamına girmeyen 115 bin Euro civarındaki göz için 15 hasta beklemede.

ABD’li bir firma tarafından üretilen, ‘Argus II’ biyonik göz, başka bir deyişle suni retina dünyada 100’e yakın hastaya takıldı. Retinal protez, gözdeki ışık alıcıları hiç olmayan veya ciddi hasar gören, ancak sinirleri sağlam kalan tavukkarası hastalığına bağlı görme kaybı yaşayanlara uygulanıyor.

Kameralı gözlük

Mesude Erşan’ın Hürriyet’teki haberine göre, yaklaşık 4 saat süren bir ameliyatla yerleştirilen biyonik göz, hastanın kullanacağı gözlüğün üzerindeki minyatür video kameradan görüntüler alıyor.

Video işleme ünitesi görüntüleri gözlüğün üzerindeki anten aracılığıyla göze yerleştirilen retinal implanta kablosuz olarak gönderiyor. İmplant talimatları alıyor ve uyarımı bir elektrot dizisi üzerinden retinaya iletiyor.

İki hastane yetkili

Beyin bu uyarımı görsel model olarak yorumluyor. Biyonik gözün takılabilmesi için Ankara Tıp Fakültesi Vehbi Koç Göz Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Araştırma ve Eğitim Hastanesi göz kliniği yetkilendirildi.

Tek başıma İbiza’ya tatile bile gittim

İstanbul’da dün yapılan basın toplantısına katılan Jeroen Perk (35) “Artık kendime daha çok güveniyorum. İbiza’da tek başıma tatil bile yaptım” dedi.

ABD’li şirket Second Sight’ın ürettiği protezi Türkiye’ye getiren firmanın müdürü Hürol Erişçi, fiyatın 115 bin Euro olduğunu belirtti. Doç. Dr. Dilek Güven, biyonik göz için 25 yaş ve üzeri, ciddi ve ileri retina bozulması, bir miktar ışık görebilen, daha önce görebilen tavukkarası hastalarının uygun olduğunu söyledi.