Biyonik bacakların mucidi: İnsanlar gelecekte sadece sentetik motor kullanacak

MIT Media Lab Biyomekatronik Grubu Yöneticisi Hugh Herr, "Dünyada birçok rahatsızlık teknoloji eksikliğinden dolayı sorunlara yol açıyor. Teknoloji sayesinde tamamen özgürüm. Gözlük göz sorunlarını çözdü. Yarın öbür gün başka organ ve uzuvlar için de iyileşme mümkün olacaktır" dedi. Gelecekte insanların sadece sentetik motorlar kullanacağını savunan Herr, "Biyolojik kas daha enerjiyle daha güçlü hareket etme kabiliyeti veriyor. Biyonik eklentiler şu anda hiçbir sorunu olmayan insanlar tarafından da kabiliyetini güçlendirmek için kullanılabiliyor" bilgisini verdi.

"Bacaklarım kesildikten sonra sağlık bilimiyle ilgilendim; şu anda ölümsüz bacaklara sahibim"

Herr, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 5. Türkiye İnovasyon Haftasında Biyonik Teknolojinin Yeni Çağı konulu bir sunum yaptı.

Bir dağcılık kazası sonrası bacaklarının donduğunu söyleyen Herr, kesilen bacaklarının onu yenilikçi fikirlere yönlendirdiğini anlattı.

Kazanın ardından matematiğe, fiziğe ve bilim çeşitlerine ilgi duyduğunu aktaran Herr, insanoğlunun sınırları esnetmek için var olduğuna işaret etti.

Biyonik bacak geliştirmeye girişirken işe beynin çalışma sistematiğinden koyulduklarını anlatan Herr, "Kazayı geçirdiğimde protezler vardı ama başarılı değildi. Benim ve diğer insanların ihtiyaçlarından yola çıkarak Extreme Bionics isimli merkezi kurdum. Vücuda nasıl ek hücreler yaratabiliriz, beynin fonksiyonlarını nasıl eksik uzuvlarla beraber çalıştırabiliriz konularını incelemeye başladım. Beyin bizim duygu ve düşüncelerimizi koordine ediyor. Aslında beyni çok komplex kılan farklı türden hücrelerin birbiriyle iletişim halinde olmasıdır. Şu anda Bionnex isimli biyonik bacakları ürettik. Beyin hücrelerinin matematiğini tam olarak kurgulayamadık ama sorunlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." bilgilerini verdi.

Kasa elektrik gücü vererek biyonik uzuvların hareket etmesinin sağlıklı bir yöntem olmadığını belirten Herr, terlemenin komutları yanlış iletebildiğini kaydetti.

Herr, geliştirdikleri yöntemle kontrol altına alınmak istenen kasa özel bir virüs enjekte ettiklerini belirterek, "Işığa duyarlı bir yöntemin sinir sistemine ulaşabildiğini anladık. Sıcak bir tencereye elinizi soktuğunuzda 15 milisaniye içinde elinizi çıkarırsınız. Biz de sinir hücreleri arasındaki iletişimi hızlı bir şekilde kurgulamanın yolunu bulduk. Her bacağın içerisinde minik bilgisayarlar ve 12 sensör var." diye konuştu.

"Tanesi 50 bin dolar"

Geliştirdikleri Bionnex biyonik uzuvlar için 60 milyon dolarlık yatırım yapıldığını anlatan Herr, "Şu anda her bir bacak sensörleri ve arayüzleriyle beraber 50 bin dolara satılıyor ama gelecekte çok daha erişilebilir fiyatlarla sunulacağını düşünüyorum." diye konuştu.

İnsanlığın zaman içinde daha verimli uzuvları satın alarak kullanabileceğini anlatan Herr, şunları kaydetti:

"İnsanlığın 100 yıl sonra neye benzeyeceğini tahmin edemiyorum. Sanırım 50 veya 100 yıl sonra insanlar şu anda göründüğü gibi görünmeyecekler. Bacaklarım kesilince, ben ampute olunca bana artık topal kalacaksın dediler ve ben 12 ay sonra çok yüksek dağlara tırmanmaya devam ettim. Bazılarımız farklı olmak için doğmuştur. Toplumda çok dar düşüncelere sahibiz, yapamazsın, kadın şöyle olmak zorundadır, bir insan bunları yapmamalıdır gibi kanılar vardır ama ben artık bu kuralları çiğneyebileceğimize inanıyorum. Bence gitmemiz gereken yön de orası. Dünyada birçok rahatsızlık teknoloji eksikliğinden dolayı sorunlara yol açıyor. Teknoloji sayesinde tamamen özgürüm. Gözlük göz sorunlarını çözdü. Yarın öbür gün başka organ ve uzuvlar için de iyileşme mümkün olacaktır."

Gelecekte insanların sadece sentetik motorlar kullanacağını savunan Herr, "Biyolojik kas daha enerjiyle daha güçlü hareket etme kabiliyeti veriyor. Biyonik eklentiler şu anda hiçbir sorunu olmayan insanlar tarafından da kabiliyetini güçlendirmek için kullanılabiliyor." bilgisini verdi.

Misafirlere ampute şarkıcı Viktoria Modesta'nın sanat videosunu izleten Herr'in konuşması dinleyiciler kuvvetli alkış aldı.

"Pek çok ilki KOBİ'lere sunuyoruz"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici ise TEB'in girişimcilik alanındaki çalışmalarını anlattı.

Dünyadaki trendleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden şirketlerden biri olduklarını anlatan Leblebici, "Türkiye'de Google Glass'a özel finansal uygulama geliştiren ilk banka olduk. Dünyanın Samsung Gear2'ye özel ilk finansal uygulaması CepteTEB oldu. Dijital ortamdan TEB Özel Bankacılık müşterilerimize ulaşarak farklı bir kanaldan hizmet sunmak için TEB Özel iPad uygulamasını geliştirdik." bilgilerini verdi.

KOBİ bankacılığı alanına 2005 yılında adım atarken KOBİ'lerin Danışman Bankası olacağız dediklerini anlatan Leblebici, "Bugün, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından KOBİ bankacılığında dünyaya örnek gösterilen en iyi üç bankadan biriyiz. Sadece finansal ürün, hizmetler ile değil, finansal olmayan ürün ve hizmetler ile fark yaratıyoruz. KOBİ'lerin ihtiyacı olan bilgi ve eğitimi onların ayağına götürüyoruz. KOBİ TV, KOBİ Akademiler, KOBİ Danışmanları gibi pek çok ilki KOBİ'lere sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcı Kulübü ile ekosistemin güçlenmesine katkıda bulunuyoruz"

Danışman banka anlayışını girişim bankacılığına da taşıdıklarını aktaran Leblebici, "Türkiye'nin en kapsamlı girişim bankacılığını başlattık. Girişimcilerin finansmana ulaşmalarında kolaylıklar sağlıyor, bunun ötesinde ihtiyaç duydukları her konuda destek veriyoruz. TİM–TEB Girişim Evleri ile girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Onlara yol gösteriyor, projelerini tanıtıyor, yatırımcılarla bir araya getiriyoruz." bilgilerini verdi.

Leblebici, "TEB olarak, bünyesinde girişimcilik ekosistemine özel, sinerji oluşturan tek bankayız. Türkiye'de 'melek yatırım' konseptini alternatif bir yatırım fırsatı olarak müşterilerine sunan ilk bankayız. TEB Girişim Bankacılığı ile girişimcilere destek olurken, TEB Özel Bankacılık ile de melek yatırımcılara odaklanıyoruz. TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve Yatırımcı Kulübü ile ekosistemin güçlenmesine katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Leblebici, TEB Genel Müdürlüğünün bulunduğu Ümraniye'de kardeş bir okulları olduğunu belirterek, "Haşim İşcan İlkokulu ile beraber başlattığımız TEB Maker İnovasyon Atölyesi ile ilkokul çağındaki çocuklarımızı Maker hareketi ile tanıştırıyoruz." dedi.

Haşim İşcan İlkokulu öğrencilerini sahneye çağıran Leblebici, çocukların yenilikçi fikirlerini anlatan bir videoyu da misafirlere sundu.