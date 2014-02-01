Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması davalık oldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, hastanelerde kimlik kontrolü için ‘biyometrik avuç içi ve parmak damar izi” alınmasının hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay’a dava açtıklarını bildirdi.

İlhan, “Bu durum kişisel verilerin ve özel hayatın korunması ilkesine aykırı. Alınan veriler süresiz saklanacak. Kötü ellere geçmesinin garanti edilememesi de ayrı bir konu” dedi. İlhan hiç kimsenin biometrik yöntemle avuç içi parmak damar izini vermek zorunda olmadığını belirterek, “Vermeyin” çağrısı yaptı.