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Bilim / Teknoloji

'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi' uygulaması başlıyor

SGK, 'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale getiriyor

26 Kasım 2013 15:56

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı usulsüzlüklerin önüne geçmek ve vatandaşların özel hastane ile tıp merkezlerinden daha hızlı ve verimli sağlık hizmeti alabilmelerine imkan sağlayacak ''Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi''ni 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale getiriyor.

SGK Koordinatör İl Müdürü Mehmet Uzun , ilk etapta ikinci basamak sağlık hizmeti veren özel hastaneler ve tıp merkezlerinde uygulamaya başlanan sistemin 20 pilot ilde başarıyla uygulandığını söyledi. Sistemin uygulanması için hazırlıkların tamamlandığını anımsatan Uzun, ülke genelinde zorunlu hale gelecek avuç içi damar tarama cihazlarının ilgili kurumlara yerleştirildiğini ifade etti.

Bir süredir söz konusu sağlık kurumlarına gelen hastaların büyük çoğunluğunun avuç içi damarlarının tarandığına dikkati çeken Uzun, şöyle devam etti:

''Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'ne zorunlu olarak 1 Aralık'ta geçilecek. Uygulamayla vatandaşlarımız özel hastanelere geldiklerinde avuç içlerini 1-2 saniye içerisinde okutup sağlık hizmeti alabilecekler. Hatta kimliklerini evde unutan vatandaşlar avuç içlerini cihaza tanımladıktan sonra da hizmet alabilecekler. Bu uygulama ilk etapta ikinci basamak sağlık hizmeti veren özel hastaneler ile tıp merkezlerini kapsıyor.''

Tıp fakültesi hastanelerinde 2014 yılında uygulanacak

Uzun, uygulamanın ülke genelindeki tıp fakültesi hastanelerinde de 1 Eylül 2014'ten itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.

Sistem sayesinde vatandaşların hızlı ve güvenli sağlık hizmeti alacaklarını ifade eden Uzun, geçmişte yaşanan bazı usulsüzlüklerin de önünü geçileceğini belirtti.

Kurum olarak teknolojiyi sonuna kadar kullandıklarına işaret eden Uzun, "Bu sistem ciddi bir aksilik olmazsa devrim niteliğinde sonuçlar vereceğine inanıyorum. Kamuoyunu sistem hakkında ulusal ve yerel medya aracılığıyla yapılan haberlerle, dağıtılan broşür, el ilanları ve çeşitli toplantılarla bilgilendirmeye çalıştık" diye konuştu.

Vatandaşlardan uygulama için son günü beklemeden en yakın özel hastane veya tıp merkezine gidip avuç içlerini taratıp sisteme dahil olmalarını isteyen Uzun, aksi halde uzun kuyrukların oluşabileceğini kaydetti.

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