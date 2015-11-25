Yürüyerek para kazandıran telefon uygulaması

Piyasaya yeni sürülen Bitcoin benzeri, adım sayan sanal para sistemi, kişi ne kadar çok yürüyüp hareket ederse o kadar birikiyor. Cep telefonuna yüklenebilen bir uygulama sayesinde, telefon sahibinin adımları sayılıyor ve her 10 bin adımda, yani yaklaşık 8 kilometrede, 1 dolar kazanılıyor. Digital para birimi Bitcoin’le benzerlik gösteren Bitwalking(Bityürüme) adlı sanal para birimi, insan hareketlerine odaklanıyor.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, Kazanılan paralar internet alışverişlerinde kullanılabiliyor ya da sanal döviz bürolarında gerçek paraya dönüştürülebiliyor. Bitwalking paralarını kabul edeceğini açıklayan ilk firmalar ayakkabı üreticileri oldu. Bitwalking'in yaratıcıları Nissan Bahar ve Franky Imbesi, projeleri için şu ana kadar 10 milyon dolar finansman sağlamış durumda.

Yürüyüşler hem sağlık hem para kazandıracak

Bitwalking'in insanları harekete teşvik etmek için yeni bir yöntem olabileceği düşünülüyor.

Projenin küresel hedefleri arasında büyük spor markalarıyla, sağlık hizmetleriyle ve sigorta firmalarıyla işbirliğine giderek Bitwalking'i daha iyi tanıtmak var.

Ayrıca ileride şirketlerin çalışanlarının daha sağlıklı olması için Bitwalking uygulamasına destek verebileceği ve ay sonunda maaşlarının yanında, yürüdükleri yolu da ek gelir olarak çalışanlara dağıtabileceği ifade ediliyor.

Adım sayıp ödeme yapan bileklik

Projenin ana finansörleri ise Japonya'dan. Japon elektronik şirketi Murata, Bitwalking'in telefonlardan bağımsız olarak kullanılabilmesi için bir de bileklik tasarlıyor.

Kullanıcının adımlarını sayıp teyit edecek olan bileklik, ne kadar sanal para kazanıldığını da söyleyebilecek. Para kazanmak için yürümek gerekince, Bitwalking paralarını kabul edeceğini açıklayan ilk firmalar da ayakkabı üreticileri oldu. İngiltere'de bazı bankalar da Bitwalking paraları bozmaya başlayabilir. Bazı bankalar projenin yaratıcılarıyla temas halinde.

Malavi ve Kenya gibi gelişmemiş ülkelerde başlaması daha faydalı

Mevcut istatistikler, gelişmiş ülkelerde ortalama bir kişinin ayda 15 Bitwalking doları kazanabileceğini gösteriyor. Malavi ve Kenya projenin pilot uygulamasının yapılacağı ülkeler olarak belirlendi. Çünkü insanların uzun yollar kat etmek durumunda olduğu daha fakir ülkelerde Bitwalking'in daha da büyük bir fark yaratabileceği düşünülüyor.

Bitwalking'in mucitlerinden Franky Imbesi, "Nerede olursa olsun ya da kim olursa olsun herkesin kazanabileceği bir paradan bahsediyoruz. Kazanılacak bu para, kimileri için haftada bir bardak kahve olabilir. Bazıları içinse hayatı tamamen değiştirebilir. Tüm bunları da hem sağlıklı kalıp hem de çevreyi daha az kirleterek yapabiliriz" dedi.

İlk projeleri değil

Bitwalking Bahar ve Imbesi'nin ilk ses getiren projesi de değil.

İkili daha önce de yedi dolara sattıkları bir USB bellek geliştirmiş ve bu bellek, Kenya'da bilgisayar olarak kullanıma sunulmuştu.

O yedi dolarlık bilgisayar şimdi 87 ülkede satılıyor.