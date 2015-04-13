Hannover'de teknoloji buluşması



Her yıl nisan ayında üretim ve teknolojinin kalbi Hannover Fuarı'nda atar. Modern teknolojinin ulaştığı son noktayı görüp, sanayiide kaydedilen gelişmelere tanık olmak isteyenler için en doğru adres Hannover Fuarı'dır. 70 ülkeden 6 bin 500 civarında şirket ve kuruluşun katılımıyla düzenlenen fuar 17 Nisan'a kadar açık kalacak. Fuarda bu yıl, üretim teknolojisinde kaydedilen yeniliklerin yanı sıra robotlarla yapılan prodüksiyonlar ve enerji alanında yaşanan değişimlerin ön plana çıktığını söyleyen Fuar Müdürü Jochen Köckler, "Tam teşekküllü ağ bağlantılarıyla çalışan üretim merkezleri sergileniyor. Yani ürün, üretim aşamasındaki süreci doğrudan yönlendirme olmadan, ferdi olarak kendi geçiyor. İkinci olarak prodüksiyon robotlarıyla ilgili gelişmeler var. Robotlar korunakların arkasından çıkıp üretimde ekiplerle birlikte çalışacak. İşçiler sıkıştığında yardım edecek. Üçüncü büyük konu ise enerji teknolojisi. Burada söz konusu olan enerjinin fabrikalara güvenli olarak ulaştırılması için geliştirilen akıllı ağ şebekeleri. Üstelik bunlar satın alınabilecek türden ürünler ki dört yıl öncesi bu düşünülemezdi" diye konuştu.

Tüm bu yenilikler "Endüstri 4.0" başlığı altında toplanıyor. Dört yıl önce de aynı kavram kullanılmıştı. Ama o vakitlerde bunun bir tür pazarlama taktiği olduğu yönünde kanaatler oluşmuştu. Ancak şu anda durum değişti. Konu artık politik bir boyut kazandı. Alman hükümeti, Almanya'nın endüstri ülkeleri arasındaki öncü rolünü sürdürebilmesi için "Endüstri 4.0" kavramının toplumun geneli tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

"Fuar için bir hediye"

Hannover Fuarı Müdürü Jochen Köckler "Endüstri 4.0" kavramının fuarın çalışmalarıyla bire bir örtüştüğünü belirterek, "Endüstri 4.0 meselesi Hannover Fuarı için adeta bir hediye. Çünkü bizim bu güne kadar üzerinde çalıştığımız konulardan elde ettiğimiz verilerle oluşturulmak istenen büyük fotoğraf tamamlanabilir. Fuara gösterilen büyük ilgiden çok memnunuz. Özellikle sektöre yön veren Çin, Kuzey Amerika ve elbette Hindistan'ın, 'Biz neredeyiz?' 'Nasıl yatırım yapabiliriz?' diye sorgulamaları Hannover 2015 Fuarı için mükemmel bir durum" dedi.

Endüstri 4.0 kavramı yeni bir sanayi devrimini tanımlamak için kullanıyor. Buharlı makinenin icadı, toplu üretim safhasına geçiş ve otomatik üretimden sonra dördüncü aşama olan smart teknolojisi yani makinelerin ürettikleri ürünlerle iletişime geçmeleri sanayi devriminin son halkası olarak tanımlanıyor.

Alman Elektroteknik ve Elektronik Endüstrisi Birliği Başkanı Klaus Mittelbach Almanya'nın sanayiide oldukça ileri durumda bulunmasına karşın internet sektöründe aynı düzeyde olmadığını belirterek, artık iki alanın bir potada buluşması gerektiğini vurguladı. Köckler, sözlerini "Sanırım Almanya'nın iki alanı bir araya getirme niyetiyle bu düşünce uyuşuyor. Farklı sektörlerden büyük ve küçük ölçekli işletmelerin yeni formatlarla bir araya gelmesi de böylece sağlanmış olacak. Hep şunu söylüyorum, İnsanlar birbirlerini artık tanıdı. Ama bu konuda tanışma henüz olmadı. Şimdi birlikte çalışacaklar" diyerek tamamladı.