Bitpazarından 12 liraya alınan 'Renoir'ı çalıntı çıktı!

Bitpazarından 12 liraya alınan Fransız ressam Bitpazarından 12 liraya alınan Fransız ressam Renoir'ın tablosunun satışı müzayede evi tarafından durduruldu.'ın tablosunun satışı müzayede evi tarafından durduruldu.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir müzayede evi, ünlü Fransız izlenimci ressam Renoir’ın bir tablosunun satışını iptal etti.

İptalin, tablonun, Baltimore Sanat Müzesi’nden çalınmış olabileceğine dair itiraz üzerine geldiği belirtiliyor. Renoir’ın 1879’da yaptığı “Paysage Bords de Seine - Seine Nehri Kıyısından Manzara” adlı tablo, bir bitpazarından sadece 7 dolara (12 lira) alınmıştı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, eseri üç oyuncakla birlikte alan kadın, tabloyu kontrol edince Renoir’ın imzasını görmüş yerel müzayede salonuna başvurmuştu.

Uzmanlar da tablonun orijinalliğini onaylayarak 100 bin dolar (180 bin lira) değer biçmişti.