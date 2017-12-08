Bitmeyen kavganın öyküsü “Eleştirmenleri Vurun!” kitabı raflarda 

İSTANBUL, (DHA)-Sinema eleştirmeni Tunca Arslan\'ın dünya ve Türk sinemasından örneklerle “bitmeyen kavga”nın öyküsünü anlattığı kitabı “Eleştirmenleri Vurun!” yayımlandı. Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini alan kitapta; Tunca Arslan, okuyucuları sinema tarihinin şimdiye dek ayak basılmamış bölgelerinde sıra dışı ve renkli bir yolculuğa çıkarıyor.

Tunca Arslan\'ın kitabında; yerli ve yabancı sinema dünyasından çok sayıda isme, eleştirmene, bakış açılarına, tepki ve hareketlere yer veriliyor. Çok uzun yıllardır sinema dünyasında alttan alta yaşanan gerilimli ilişkinin iç yüzü ve tarihçesinin ayrıntılı olarak anlatıldığı “Eleştirmenleri Vurun!”; bir eleştirmenin tüm meslektaşları adına, eleştirilmeyi bilmeyenlere yönelik yanıtı niteliğinde bir hesaplaşmanın tarihçesi olarak da okunabilir.

SİNEMA TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI

Sinema tarihinin pek çok bilinmeyen olayını da gündeme getiren Arslan; Tanju Gürsu\'dan Fikret Hakan\'a, Erdal Kıral\'dan Ali Özgentürk\'e, Şerif Gören\'den Sinan Çetin\'e, Fatih Altaylı\'dan, Hıncal Uluç\'a, Mustafa Altıoklar\'dan Okan Bayülgen\'e, Mahsun Kırmızıgül\'den Engin Altan Düzyatan\'a açılan yelpazede çok sayıda “eleştiri-eleştirmen düşmanı”nı hedef alıyor.

“Sinemanın lanetlileri” adına bir çıkış gerçekleştiren Tunca Arslan\'ın yeni yayımlanan kitabı “Eleştirmenleri Vurun!”da okuyucular ; \"Erden Kıral, filmlerinin çalıntı olduğunu söyleyen eleştirmenleri nasıl tehdit etti?\",\"Engin Altan Düzyatan neden, “Onları daha da aşağılamak istiyorum” dedi?\",\"Mahsun Kırmızıgül eleştirmenlere neden küstü?\",\"Hıncal Uluç çok istemesine rağmen eleştirmen olamadı, olamaz?\",\"Sinan Çetin hangi eleştirmenlere el, kol ve bacak hareketleriyle karşılık verdi?\" ve \"Atilla Dorsay\'ı işkenceyle öldürerek filme çekeceğini söyleyen ünlü yönetmen neden öfkelenmişti?\" sorularının yanıtlarını bulacak.

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