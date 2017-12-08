T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bitmeyen kavganın öyküsü “Eleştirmenleri Vurun!” kitabı raflarda 

İSTANBUL, (DHA)-Sinema eleştirmeni Tunca Arslan'ın dünya ve Türk sinemasından örneklerle “bitmeyen kavga”nın öyküsünü anlattığı kitabı “Eleştirmenleri Vurun!” yayımlandı

08 Aralık 2017 18:02

İSTANBUL, (DHA)-Sinema eleştirmeni Tunca Arslan\'ın dünya ve Türk sinemasından örneklerle “bitmeyen kavga”nın öyküsünü anlattığı kitabı “Eleştirmenleri Vurun!” yayımlandı. Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini alan kitapta; Tunca Arslan, okuyucuları sinema tarihinin şimdiye dek ayak basılmamış bölgelerinde sıra dışı ve renkli bir yolculuğa çıkarıyor.

Tunca Arslan\'ın kitabında; yerli ve yabancı sinema dünyasından çok sayıda isme, eleştirmene, bakış açılarına, tepki ve hareketlere yer veriliyor. Çok uzun yıllardır sinema dünyasında alttan alta yaşanan gerilimli ilişkinin iç yüzü ve tarihçesinin ayrıntılı olarak anlatıldığı “Eleştirmenleri Vurun!”; bir eleştirmenin tüm meslektaşları adına, eleştirilmeyi bilmeyenlere yönelik yanıtı niteliğinde bir hesaplaşmanın tarihçesi olarak da okunabilir.

SİNEMA TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI

Sinema tarihinin pek çok bilinmeyen olayını da gündeme getiren Arslan; Tanju Gürsu\'dan Fikret Hakan\'a, Erdal Kıral\'dan Ali Özgentürk\'e, Şerif Gören\'den Sinan Çetin\'e, Fatih Altaylı\'dan, Hıncal Uluç\'a, Mustafa Altıoklar\'dan Okan Bayülgen\'e, Mahsun Kırmızıgül\'den Engin Altan Düzyatan\'a açılan yelpazede çok sayıda “eleştiri-eleştirmen düşmanı”nı hedef alıyor.

“Sinemanın lanetlileri” adına bir çıkış gerçekleştiren Tunca Arslan\'ın yeni yayımlanan kitabı “Eleştirmenleri Vurun!”da okuyucular ; \"Erden Kıral, filmlerinin çalıntı olduğunu söyleyen eleştirmenleri nasıl tehdit etti?\",\"Engin Altan Düzyatan neden, “Onları daha da aşağılamak istiyorum” dedi?\",\"Mahsun Kırmızıgül eleştirmenlere neden küstü?\",\"Hıncal Uluç çok istemesine rağmen eleştirmen olamadı, olamaz?\",\"Sinan Çetin hangi eleştirmenlere el, kol ve bacak hareketleriyle karşılık verdi?\" ve \"Atilla Dorsay\'ı işkenceyle öldürerek filme çekeceğini söyleyen ünlü yönetmen neden öfkelenmişti?\" sorularının yanıtlarını bulacak.

 

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASinemaTunca ArslanTürkVurun!”Kırmızı Kedi YayıneviVurun!”;SİNEMA TARİHİNİN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI SinemaArslan; Tanju Gürsu Fikret Hakan Erdal Kıral AliGören SinanFatih Altaylı Hıncal Uluç Mustafa Altıoklar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24