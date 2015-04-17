T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Bit.ly'e erişim 'yanlışlıkla' engellendi

Web sitelerine ait linklerin kısaltılmasını sağlayan bit.ly sitesine ulaşımın engellenmesinin sebebinin 'teknik bir arıza' olduğu açıklandı

17 Nisan 2015 21:29

Web sitelerinin linklerini kısaltmaya yarayan yardımcı olan bit.ly adlı internet sitesine ulaşım engellendi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, erişimin engellenmesiyle ilgili bir açıklama yaparak, durumun teknik hatadan dolayı gerçekleştiğini ve sorunun düzeldiğini açıkladı.

Gün içinde bit.ly'ın sitesine girmek isteyen kullanıcılar aşağıdaki uyarıyla karşılaşmıştı:

"5651 sayılı kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (bit.ly) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 17/04/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-1188889 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır."

İnternet sitelerine ait linkleri kısaltmaya yarayan yardımcı web servisi bit.ly'ın engellenmesi, kullanıcılarını oldukça şaşırtmştı. Herhangi bir içerik barındırmayan bu siteye erişimin engellenmesi içi bir sebep bulunmazken, siteye erişimin engellenmesi, sosyal medyada bu hizmeti kullanan sitelerin linklerine ulaşımın aksamasına sebep oldu.

ETİKETLER

bitlytibengellemelink kısaltma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24