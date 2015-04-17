Bit.ly'e erişim 'yanlışlıkla' engellendi

Web sitelerinin linklerini kısaltmaya yarayan yardımcı olan bit.ly adlı internet sitesine ulaşım engellendi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, erişimin engellenmesiyle ilgili bir açıklama yaparak, durumun teknik hatadan dolayı gerçekleştiğini ve sorunun düzeldiğini açıkladı.

Gün içinde bit.ly'ın sitesine girmek isteyen kullanıcılar aşağıdaki uyarıyla karşılaşmıştı:

"5651 sayılı kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (bit.ly) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 17/04/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-1188889 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir uygulanmaktadır."

İnternet sitelerine ait linkleri kısaltmaya yarayan yardımcı web servisi bit.ly'ın engellenmesi, kullanıcılarını oldukça şaşırtmştı. Herhangi bir içerik barındırmayan bu siteye erişimin engellenmesi içi bir sebep bulunmazken, siteye erişimin engellenmesi, sosyal medyada bu hizmeti kullanan sitelerin linklerine ulaşımın aksamasına sebep oldu.