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Bitlis'te PKK saldırısı, bir asker şehit

El yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, dokuz asker yaralandı, Şırnak'ta ise bir anaokulunun bahçesine el yapımı patlayıcı yerleştirildi

21 Aralık 2015 20:20

PKK'nın Bitlis kırsalında askere düzenlediği saldırıda bir asker şehit oldu, dokuz asker de yaralandı. Şırnak’ta da PKK'nın bir anaokulu bahçesine yerleştirdiği el yapımı bombaya müdahale eden güvenlik güçlerine ateş açıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Siirt'in merkeze bağlı Ölek Köyü kırsalındaki Sehi Ormanları mevkiinde PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin geçişi sırasında toprağa döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir asker şehit oldu, dokuz asker yaralandı. Yaralı askerler, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

 

Anaokulu bahçesine bomba

 

PKK, Şırnak’ın merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Anaokulu'nun bahçesine el yapımı patlayıcı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri okulda çocukların bulunması nedeniyle bombaya ilk anda müdahale edemedi.

PKK üyeleri bombaya müdahale etmek isteyen güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Çocukların farklı bir bölgeye alınmasının ardından güvenlik güçleri tarafından PKK üyelerine yönelik operasyon başlatıldı.

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