T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şehit oğlundan bir ay sonra hayatını kaybetti

Teğmen Altuğ Pek, Silvan'da düzenlenen operasyonda şehit olmuştu

19 Aralık 2015 22:19

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 11 Kasım’da düzenlenen operasyonda şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Teğmen Altuğ Pek’in 68 yaşındaki babası Mehmet Pek, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Mehmet Pek'İn hayatını kaybettiği kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Muğla- Aydın Karayolu’nun 11’inci kilometresinde meydana geldi. Menteşe ilçesi Paşapınarı Mahallesi’ndeki evine giden ve Bayır Kavşağı’ndan karşıya yöne geçen şehit babası Mehmet Pek’in yönetimindeki plakasız motosiklet ile Mehmet Mutlu’nun kullandığı 48 BC 755 plakalı motosiklet çarpıştı. Her iki motosiklet sürücüsü yola savrulup, yaralandı.

İhbar üzerine karayoluna gelen acil yardım ekiplerinin yaptığı kontrolde, şehit babası Mehmet Pek’in kaza yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı diğer sürücü Mutlu ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren şehit babası Mehmet Pek’in ehliyetinin bulunmadığı, kask takmadığı ve kullandığı motosikletin trafiğe kayıtlı olmadığı öğrenildi. Şehit babasının ölüm haberi kentte üzüntü yarattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

ETİKETLER

altuğ pekmehmet pekmotosiklet kazasışehit babasısilvandiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24