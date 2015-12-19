Şehit oğlundan bir ay sonra hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 11 Kasım’da düzenlenen operasyonda şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Teğmen Altuğ Pek’in 68 yaşındaki babası Mehmet Pek, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Mehmet Pek'İn hayatını kaybettiği kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Muğla- Aydın Karayolu’nun 11’inci kilometresinde meydana geldi. Menteşe ilçesi Paşapınarı Mahallesi’ndeki evine giden ve Bayır Kavşağı’ndan karşıya yöne geçen şehit babası Mehmet Pek’in yönetimindeki plakasız motosiklet ile Mehmet Mutlu’nun kullandığı 48 BC 755 plakalı motosiklet çarpıştı. Her iki motosiklet sürücüsü yola savrulup, yaralandı.

İhbar üzerine karayoluna gelen acil yardım ekiplerinin yaptığı kontrolde, şehit babası Mehmet Pek’in kaza yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı diğer sürücü Mutlu ise ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren şehit babası Mehmet Pek’in ehliyetinin bulunmadığı, kask takmadığı ve kullandığı motosikletin trafiğe kayıtlı olmadığı öğrenildi. Şehit babasının ölüm haberi kentte üzüntü yarattı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.