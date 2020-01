Davutoğlu'ndan AKP gençliğine: Sizlerin çehresinde şehitlik aşkını görüyorum!

Ankara Arena Spor Salonu'nda AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Sizlerin çehresinde Çanakkale'de şehit olmak için yürüyen aziz gençlerin şehitlik aşkını görüyorum" dedi. Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı olan eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın için "81 ilde büyük bir coşkuya öncülük eden Abdurrahim Boynukalın kardeşime tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"Bugün Güneydoğu'da ortaya konulmak istenen planın odağında gençler var" diyen Davutoğlu, "Gençleri okula, camiye, kitaba düşman haline getirmek istiyorlar. Barbar bir örgütle karşı karşıyayız. Hendekler kazarak, barikatlar kurarak oradaki hayatı karartmaya çalışıyorlar. Tam bir şımarıklık içindeler. Biz bu tuzaklara karşı her zaman olduğu gibi dimdik ayakta olacağız. Bu devran böyle devam etmeyecek. Bu küstahlığa izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Daavutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sizlerin şahısında, bütün millitimizi, her şehrini, her ovasını, her dağını hürmetle selamlıyorum. Sizlerin kardeşi olan Şam'ın, Süleymaniye'nin, Gazze'nin, Kahire'nin, Saraybosna'nın, Semerkant'ın genliğini selamlıyorum. Bu salonu dolduran AK gençleri selamlıyorum. Sizler adına bu davaya, bu hizmete, bu harekete gençlik kollarını kuran, bugünlere getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum. Böyle gençlerle yola çıkmaktan gurur duyuyorum.

7 Haziran öncesinde, 1 Kasım öncesinde herkes evinde otururken siz ev ev dolaştınız, meydan meydan dolaştınız, hepinizi selamlıyorum.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bizimle bulunan 37 ülkeden gelen kardeşlerimi selamlıyorum. Aziz gençler bahtınız, yolunuz açık olsun.

Aziz yol arkadaşlarım, gençler tarihi harekete geçirir. Gençlere yaslanmayan hareket kısa sürede teslim olur. Gençleri arkasına almış, yanında yürüten gençler tarihe öncülük eder. Gençler sizlerle beraber yol yürümek ne güzel. Durmayan coşkunuza eşlik etmek ne güzel.

1 Kasım seçim zaferinden çıktık, 7 Haziran'da 81 vilayetimizi dolaştık ama bizim kadrolarımızda yorgunluk yok. AK Parti gençliği hiçbir zorluk karşısında yılmaz. Bu salonda tarihin akışını değiştiren gençlerin simasını görüyorum. Sizlerde Hz. Yusuf'un yüzünü görüyorum. Her birinizin yüzünde Hz. Yusuf'un cemalini görüyorum. Hz. İsa'yı düşünün. Tek başına ama rabbiyle birlikte. Ben sizlerde Hz. İsa'nın merhametini, şefkatini, teslimiyetini görüyorum. Hz. Peygamberle birlikte Medine'ye yürüyen gençleri düşünün. O gençler tevhidin, ahlakın, adaletin öncüsü olacak bir medeniyetin öncü yürüyücüsü oldular. O gençlerin imanını görüyorum. Rabbine teslim olan Hz. Ali'yi düşünün. Ben herbirinizin yüzünde Hz. Ali'nin cesaretini, imanını görüyorum. Alparslan'ın, onun arkasındaki gençlerin aşkını sizlerde görüyorum. Anadolu'nun gençlerini, Anadolu'nun bacılarını sizlerin çehrenizde görüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bitmez, tükenmez azmini, Ulubatlı Hasan'ın cesaretini sizde görüyorum. Sizlerin çehresinde Çanakkale'de şehit olmak için yürüyen aziz gençlerin şehitlik aşkını görüyorum. Bu istiklal bayrağını daha yücelere dalgalandırmaya var mısınız? Fahit Sultan Mehmet Han'ın, Ulubatlı'nın fetih aşkını yeniden yaşatmaya var mısınız? İstiklal aşkını istikbale taşımaya var mısınız? Sizlere en büyük emanetimiz budur. Adaletin, hakkaniyetin, merhametin sözcüsü olacaksınız.

Sizler cumhuriyetin umudusunuz. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Tarihimize, medeniyete, aydınlık yarınlara sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında Türkiye'ye hizmet eden kardeşlerimi selamlıyorum. Bu davaya emeğini, alın terini koyan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.

1 Kasım seçimlerinin ardından Türkiye huzura, güvene, istikrara yelken açtı. Tarihi bir başarıya imza attık. Her insanımızın güçlü aidiyet hisleriyle bağlandığı bir Türkiye'ye gidiyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak gören, aynı hedefler uğruna omuz omuza veren bir Türkiye'ye gidiyoruz. 78 milyon insanımızla, en çok gençlerimizle 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmeye gidiyoruz. Biz bu ülkeye, bu millete sevdalıyız.

2002'de başlattığımız büyük medeniyet yürüyüşünde yeni bir altın sayfa açıyoruz. Krizlerle, çalkantılarla malül olan Türkiye gitti; gelişen, özgürleşen yeni bir Türkiye doğuyor. Millet iradesini temsil eden AK Parti ile Türkiye şaha kalktı. Yaşanan olumsuz küresel şartlara rağmen ekonomimiz aralıksız büyümeye devam ediyor. Her türlü darbeci, vesayetçi anlayış devredışı bırakıldı. Barışın hamisi, mazlumların sesi olmuş bir Türkiye'ye geldik. 13 yıl milletimizin başarısıdır. AK Parti'nin altın yıllarıdır. Türkiye'de siyaseti yeniden millitimizin umudu haline getiren AK Parti olmuştur. Türkiye'yi parlak bir geleceğe taşımak için aynı aşk ve şevkle yola çıktık.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü mutlu, müreffeh, huzur dolu bir Türkiye'de kutlama hedefindeyiz. 2023'ü, 2053'i, 2071'i düşünerek bu adımları atıyoruz. her bir arkadaşımın bu şuurla hareket ettiğini biliyorum. Bizim davamız Türkiye'nin geleceğini inşa etme davasıdır. Dünyanın en önemli güçlerinden biri yapmaktır. Layık olduğu seviyelere yükseltmektir.

Bizler yarınki Türkiye özlemiyle büyüdük. Bizler Necib Fazıl'la büyüdük. Biz büyüdük ve yarınki Türkiye özlemi gerçek oldu. Yeni Türkiye bizim sizler için gördüğümüz gelecek rüyasının adıdır. Sizin için hukuksuzluk, haksızlık, müdahaleler karşısında dimdik durduk. Vesayetçi yapılara, paralel yapılara sizin için boyun eğmedik. Sizden önceki nesiller doğru dürüst günyüzü görmedi. Sizler darbeler döneminin geri gelmemek üzere kapandığını gördünüz. Yoksulluğun dizginlendiği, dünyanın her yerine başı dik olarak seyahat edilebildiğini gören nesil sizsiniz. 78 milyonun arasında nifak sızmasını siz engelleyeceksiniz. Bu millet size inanıyor.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki bütün mazlumların umudu sizlersiniz. 81 vilayetin bütün AK gençlerine selam ediyorum. Varlığınız bizlere, davamıza, ülkemizin gücüne güç katıyor. Varlık nedenimiz insanı, tabiatı korumak ve daha iyisi başarmak için mücadele etmek olmalı. Her türlü ayrımcılığın tam karşısında olun. Her türlü ırkçılığın, üstünlük iddiasının karşısında olun. Merhametsizliğin karşısında olun. Peygamber efendimizi örnek alın. Elinizle, dilinizle, kalbinizle her kötülüğün karşısında olun. Her zaman örnek olun. Hem yaşıtlarınıza, hem sizden sonra geleceklere örnek olmalısınız. Bütün insanlık klasiklerini okuyun.

Önünüzde fetihler çağı bulunuyor. Adaletin, özgürlüğün, barışın sancağını dikeceksiniz. İsimlerinizi tarihe altın harflerle yazdıracaksınız. Bu toprakların mayasını, kültürünü iyi tanımanızı bekliyoruz. Bizler gönüller yıkmaya değil, gönüller yapmaya gelenleriz. Herkes bizimdir, herkes bizdendir. Bütün genç kardeşlerinize kucağınızı açacaksınız.

Bugün Güneydoğu'da ortaya konulmak istenen planın odağında gençler var. Okula gitmesi gereken çocukların, gençlerin ellerine molotofkokteyli tutuşturuyor, kendi okullarına saldırtıyorlar, silah veriyorlar. Gençleri katlediyorlar, infaz ediyorlar. Dağa götürüyorlar. Gençleri okula, camiye, kitaba düşman haline getirmek istiyorlar. Barbar bir örgütle karşı karşıyayız. Hendeklerle, barikatlarla hukuka, barışa, adalete geçit vermeyeceklerini söylüyorlar. Hendekler kazarak, barikatlar kurarak oradaki hayatı karartmaya çalışıyorlar. Tam bir şımarıklık içindeler. Biz bu tuzaklara karşı her zaman olduğu gibi dimdik ayakta olacağız. Bu devran böyle devam etmeyecek. Bu küstahlığa izin vermeyeceğiz. Gençleri istismar etmelerine izin vermeyeceğiz. Teröristlerle vatandaşlar arasında kalın bir duvar öreceğiz.

Mekke, Medine ve Kudüs ve İstanbul'dan sonra İslam'ın en güzide şehri Diyarbakır'dır. Cizre'deki, Silopi'deki gençlere sesleniyorum. Diyarbakır'ı aşkla sevdik. Diyarbakır İstanbul'a, İzmir'e bütün Türkiye'ye kardeştir.

Bu hendekleri kazanlara bu hendekleri başlarında parçalamaya kararlıyız. Diyarbakır'ın İslam'ın ruhuna saldırıyorlar. Kurşunlu Camisi'ni yaktılar, bize yıkmaya çalıştılar. Herkesi taciz ederek göç ettirmek, sürgün ettirmek istiyorlar. Ne yapmaya çalıştıkları ortada. Terör örgütü aylardır millete zulmediyor. Bölge halkı bu örgütün zulmünden kaçarken bile zulme maruz kalıyor.

Bugün sabah da yiğit bir kardeşimizin arabasına ateş açtılar. Yılmayacağız ve bu ülkenin bütün dağlarını, bütün ovalarını, bütün şehirlerini, bütün mahallelerini terörden temizlenene kadar mücadele edeceğiz. HDP yöneticileri çıkıp bu hendekleri meşrulaştırma derdine düşmüş. Evlerinden ayrılanları tehdit ediyor. O evleri terk eden bütün vatandaşlarımız huzurlu evlerine dönecekler, bütün gençlerimiz eğitim imkanına kavuşacaklar. Bu vekil görüntüsündekiler hak ettiklerini alacaklar. Silahları gömene kadar mücadele edeceğiz, kardeşçe bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Terör örgütünün mağdur ettiği vatandaşlarımıza maddi manevi desteği vereceğiz. HDP vekillerine de gerekli cevabı Meclis çatısı altında vereceğiz. Esnafa sahip çıkacağız. Hendek terörüyle bizi istedikleri noktaya getireceklerini sananlar yanılmaktadır.

Hendekler sebep değil, sonuç diyorlar. Bu neyin sonucu? Sizin siyaset yapmanıza engel olan var mı? Meclis sıraları varken, hendeklerin arkasına saklanmanın sebebi nedir? Gençlerimiz sahipsiz değildir. Hiç kimsenin birbirine üstünlüğü yoktur. Biz kimsenin inancına, etnik kökenine göre muamele etmeyiz. Kardeşliği, huzuru tesis edeceğiz. O hayalini kurduğumuz güzel günlere ulaşacağız. Yürüyüşümüzü durdurmaya yeltenenlere bilimde, siyasette, sanatta elde ettiğiniz başarılarla cevap verin.

Türkiye dışpolitikasını dikkatli bir şekilde yürütüyor. Birileri gaflet içinde davranıyor. Türkiye iftiralar atan bir vekil anamuhalefet partisinde siyaset yapabiliyor. MİT TIR'ları kumpasını kuran ihanet odakları çaba gösteriyor. Bunlar marjinal unsurlardır. Bunlar Türkiye'ye asla zarar veremez. Çevremizdeki yangının Türkiye'ye sıçramaması için her türlü tedbiri alıyoruz. Ülke içinde nasıl ayrım gözetmiyorsak, komşu halklar için de aynı prensibi uyguluyoruz. Türkiye çevredeki bütün halklar için bir sığınak olmaya devam edecektir.

13 yılda sizler için çok önemli adımlar attık. Seçilme yaşını indirdik, başörtü yasağını kaldırdık, kredi miktarını artırdık. En yüksek istihdamı yaratan OECD ülkesi olduk. Bunları yaptık ama 1 Kasım seçim öncesi taahhüt edip yapacaklarımız da var. Lise veya üniversite mezunu gençlerimize iki yıl ücretsiz sağlık hizmeti sunuyoruz. Yükseklisans ve doktora programları için yurtdışına giden kadromuzu artırıyoruz. Sizin en büyük destekçiniz devletiniz ve hükümetiniz olacak. Kendi işini kurmak isteyene sermaye ve kredi veriyoruz. Yeni işe giren gençlerimizin bir yıllık maaşlarını biz ödeyeceğiz. Bunların büyük bölümü geçtiğimiz hafta işlerlik kazandı. Önümüzdeki dönemde de 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda yaptıklarımızı ileteceğiz.

Önümüzdeki dönemde nice atılımları hayata geçireceğiz. Sizler bu hareketin dinamosu olacaksınız. AK Parti'nin yenilenme ve bayrağı devretme anlayışı bu seçimde bir daha yaşanıyor. 81 ilde büyük bir coşkuya öncülük eden Abdurrahim Boynukalın kardeşime tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Melih kardeşime de hoşgeldin diyor, görevinde başarılar diliyorum.