Bitlis'te Kutlu Doğum Haftası kutlamalarında panzerler halka gül suyu sıktı

Bitlis’te devam eden Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, panzerlerden gül suyu sıkıldı. Bitlis Vali'si Veysel Yurdakul, bu yıl kutlamaların farklı formatta olmasını istediklerini belirterek, "Emniyet Müdürlüğü’ne ait araçlar ile vatandaşlarımıza, caddelerimize ve sokaklarımıza gül suyu sıkıyoruz" dedi. Arifbey Caddesi’nde, panzerle vatandaşların üzerine gül suyu sıkıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özcan Çiriş'in haberine göre, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve İl Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri Bitlis Valisi Veysel Yurdakul ve Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç’ün de katıldığı bugünkü program saat 11.30’da başladı. Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç’ün telsiz anonsu ile başlayan etkinlik esnafa gül dağıtımı ile devam etti. Bir hafta sürecek etkinlikler kapsamında, merkez Arifbey Caddesi’nde, panzerle vatandaşların üzerine gül suyu sıkıldı.

Esnafı ziyaret eden Valisi Veysel Yurdakul, Kutlu Doğum Haftası’nı vatandaşlarla birlikte sokakta kutladıklarını söyledi.

Bu yılki kutlamaların farklı formatta olmasını istediklerini belirten Vali Yurdakul şöyle konuştu:

"Emniyet Müdürlüğü’ne ait araçlar ile vatandaşlarımıza, caddelerimize ve sokaklarımıza gül suyu sıkıyoruz. Müftülüğümüz ve diğer yetkililerimiz vatandaşlarımıza Gül Muhammediye anlamında kırmızı güller dağıtılıyor. Bu yıl kutlu Doğum Haftası’nın farklı formatlarda olmasını istedik. Camilerde mescitlerde kutlanmasının yanında sokaklarda vatandaşlarımız ile kutlamak için karar aldık. Ticaret adamlarımız, esnaflarımız, kamu çalışanlarımız ve STK’larımız bu projeye destek verdi. Bu sebeple ilimizin en merkezi caddesinde vatandaşlarımıza gül dağıtmaya devam ediyoruz."

Dağıtılan gülleri alan vatandaşlar ise barıştan daha iyi bir şey olmadığını belirterek, "Peygamber Efendimiz iyiliği tavsiye etmiştir. Kardeşine, din ehline iyi olun buyurmuştur" ifadelerini kullandı.