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Bitlis’te çatışma; bir köy korucusu şehit oldu

Yüksekova'daki roketatarlı saldırıda ise üç polis ve bir asker yaralandı

07 Nisan 2016 01:13

Bitlis Mutki'de düzenlenen saldırıda bir köy korucusu şehit oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda ise roketatarlı saldırıda üç polis ve bir asker yaralandı.

CNN Türk’ün haberine göre, Mutki'de Arpalıseki köyünün Varan mezrasında terörle mücadele kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yürüten geçici köy korucuları, bir grup PKK’lıyla karşılaştı.

Korucuların, "Teslim olun" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada ağır yaralanan geçici köy korucusu Rıfat Kaya, helikopterle Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahalelere rağmen şehit düştü. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

 

Yüksekova'daki 4 güvenlik görevlisi yaralandı

Hakkari Yüksekova’da yaralanan 4 güvenlik görevlisiyle ilgili alınan bilgiye göre, ilçede PKK mensuplarına yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine Güngör Mahallesi'nde roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, üç özel harekat polisi ile bir uzman çavuş yaralandı. Bölgede operasyon sürüyor.

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