"PKK'nın Sur sorumlusu öldürüldü" iddiası

Diyarbakır’ın Sur’da operasyonların sona ermesinin ardından arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine ateş açtığı iddia edilen 8 PKK'lı öldürüldü. Öldürülenler arasında örgütün Sur ilçesi sorumlusu “Çiyager” kod adlı Cihad Türkan’ın da bulunduğu belirtiliyor.

Cihad Türkan’ın Kandil tarafından ilçedeki örgüt üyelerini organize etmek için görevlendirildiği ve Türkan’ın ilçede ‘Harun’ kod ismini kullandığı belirtildi. Yaralı polisler Diyarbakır Asker Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Milliyet'teki habere göre, polislerden birinin durumu ağır...

Diyarbakır Valiliği'nin yaptığı açıklamada, ‘Bölgeyi güvenli hale getirmek için arama tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından saldırı düzenlendi. Yaşanan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Hastanede tedavileri devam eden meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” dendi.



Öte yandan Diyarbakır Valiliği, Peyas Köyü mezarlığı içerisinde yapılan aramada, 2 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet Kaleşnikof marka silaha ait şarjör ve bir miktar fişek, 55 adet EYB (El Yapımı Bomba), eldiven ve çeşitli giysiler ele geçirildiğini bildirdi.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede ise operasyonlar tamamlandı. Arama ve tarama faaliyetleri biten mahalle ve sokaklarda da yasak kaldırılıyor. Sur Kaymakamlığı, Gazi Caddesi’nin tamamı, Cevat Paşa ile Dabanoğlu Mahallesi’nin 4 sokağında yasağın kaldırıldığını bildirdi.