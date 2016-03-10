Valilik'ten Sur açıklaması: Diyarbakır halkına teşekkür ederiz

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinin 6 mahallesinde PKK'lılara yönelik operasyonların dün itibariyle sona ermesinin ardından operasyonun bilançosunu açıkladı. Valilik açıklamasında, "Diyarbakır halkına tüm provokatif çağrılara rağmen bu süreçte göstermiş oldukları sağduyu ve olgunluktan dolayı teşekkür ediyoruz" dendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin 6 mahallesinde PKK'lılar tarafından kazılan hendek ve barikatların kaldırılması ile PKK'lıların etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonlar dün sona ermişti. Valilik bugün operasyonun bilançosunu açıkladı. Valilik açıklamasında şöyle dendi:

"Sur ilçemizde bölücü terör örgütü mensuplarınca sokakların kapatılarak kamusal faaliyetlerin ve vatandaşlarımızın günlük yaşamının engellenmesi, çocuklarımızın eğitim hakkının engellenmesi, sağlık hizmetlerinin alınmasının ve verilmesinin engellenmesi, vatandaşlarımızın kendi evlerine ve özel alanlarına girmelerinin engellenmesi, vatandaşlarımızın günlük yaşamını normal şartlar altında sürdürmesinin zorlaşması ve ticari hayatın olumsuz etkilenmeye başlaması ile beraber kamu düzenin sağlanması, bariyerlerin kaldırılması, çukurların kapatılması, bu yerler ile yollara ve binaların içine tuzaklanmış patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ve halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 Aralık 2015 tarihinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/Ç maddesi gereğince, Sur İlçesi'nde Sur içinde kalan bölgede Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahallelerinde ve Gazi Caddesinde Sur Kaymakamlığınca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş aynı anda Emniyet birimlerimizce operasyon başlatılmıştır. 10 Aralık 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağına 17 saatlik bir ara verilmiş, 11 Aralık 2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmiştir. 18 Aralık 2015 tarihinden itibaren operasyon emniyet birimleri ve askeri unsurlarca müşterek olarak devam etmiştir. İlk sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 2 Aralık 2015 tarihinden sonlanıncaya kadar 99 gün, müşterek olarak yapılmasına başlanmasından sonlanıncaya kadar 83 gün boyunca devam eden operasyon 9 Mart 2016 tarihi itibariyle son bulmuştur."

70 kişi güvenlik güçlerince tahliye edildi

Operasyonların düzenlendiği sırada evlerinden çıkmayan sivillerin güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu operasyonda 206 çukur, kapatılmış, aynı sayıda barikat kaldırılmış, 365 el yapımı bomba düzeneği imha edilmiş, 7 hendek kapatılmıştır. Operasyon süresi boyunca valiliğimize ulaşan talepler doğrultusunda 46 erkek, 12 kadın ve 12 çocuk olmak üzere toplam 70 kişi güvenlik güçlerimizce bölgeden tahliye edilmiştir" dendi.

"Diyarbakır halkına teşekkür"

Diyarbakır halkına teşekkür edilen açıklamanın son bölümünde de şöyle dendi:

"Diyarbakır halkının huzur ve güvenliği için bu operasyonda görev alan uzman çavuşundan komutanlarına, polisinden müdürlerine kadar tüm güvenlik birimlerimize ve köy korucularımıza göstermiş oldukları yoğun çalışma ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca operasyon sırasında şehit olan personelimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralanan personelimize acil şifalar dileriz. Yine Diyarbakır halkına tüm provokatif çağrılara rağmen bu süreçte göstermiş oldukları sağduyu ve olgunluktan dolayı teşekkür ediyoruz. Operasyonlar bitmekle beraber söz konusu bölgede var olabilecek tuzaklamaların imha edilmesi ve ilgili alanın vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kullanımına uygun hale getirilmesi için arama- tarama faaliyetleri devam edeceğinden sokağa çıkma yasağı bir müddet daha devam edecek olup yasağının kaldırılması ile ilgili karar ayrıca duyurulacaktır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir."