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2 Aralık'tan bu yana Sur'da devam eden operasyonlar sona erdi

Sokağa çıkma yasağının 6 mahallede devam ettiği bildirildi

09 Mart 2016 18:27

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık'tan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle başlayan operasyonlar sona erdi. Ancak arama ve tarama çalışmalarının devam edeceği belirtildi. 

 

Ala'dan açıklama

 

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Sur'da operasyonlar tamamlandı" dedi. Bakan Ala, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet unsurlarınca operasyon yürütüldüğünü hatırlattı.

Müşterek harekatın akşam saatleri itibarıyla sona erdiğini belirten Bakan Ala, vatandaşların güvenliği için operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

 

Sokağa çıkma yasağı

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, operasyonların saat 16.00'da sona ermesinin duyurulmasına rağmen sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği bildirildi. Yasağın devam etme gerekçesi olarak bulunması ihtimal dahilinde olan patlayıcı tuzakların temizlenmesi ve hafriyatın kaldırılması gösterildi. Bu sebeple 6 mahallede sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Genelkurmay'dan aktarılan açıklamaya göre bugüne kadar 300'e yakın PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Yasakların son günlerinde HDP'lilerin Valilik ile yaptıkları görüşmeler sonucunda 60'a insanın Sur'dan tahliye edildiği aktarılırken Genelkurmay, 60 kişinin arasında PKK'lıların da olduğunu öne sürmüştü. Bu tahliye olan insanların büyük bir kısmı mahkemece tutuklanmıştı.

 

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