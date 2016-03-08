T24 LogoT24 Logo
Gündem

Valilik, Sur’daki fotoğrafları doğruladı: Tuzağa karşı tedbir, dünyada da böyle yapılıyor

"İzinsiz çekilen fotoğraflarla ilgili komisyon oluşturularak hemen soruşturma başlatılmıştır"

08 Mart 2016 19:20

Diyarbakır Valiliği, Sur’dan 14 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraflar, doğrulandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada “Teslim olan kişilerin üzerlerinin çıkarılması uygulaması, canlı bomba, bombalı tuzak, intihar eylemi vb. olumsuz durumlara karşı güvenlik güçlerimiz tarafından alınmış olan tedbir amaçlı bir uygulama olup, söz konusu çalışma bütün dünyada aynı şekilde gerçekleştirilmektedir” dendi.

Diyarbakır Valiliği'nin basın duyurusuDiyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi:

"7 Mart 2016 Pazartesi günü 16.00 ile 17.15 saatleri arasında operasyon bölgesinde var olduğu iddia edilen sivillerin tahliyesi amacıyla güvenlik koridoru oluşturulmuştur. Oluşturulan güvenlik koridorundan 1 çocuk, 2 bayan ve 11 erkek olmak üzere toplam 14 kişi güvenli bölgeye alınmıştır. Söz konusu tahliyelerin sonucunda sosyal medya ile yazılı ve görsel basında tahliye olan kişilere ait bir takım fotoğraflar yayınlanmıştır. Teslim olan kişilerin üzerlerinin çıkarılması uygulaması, canlı bomba, bombalı tuzak, intihar eylemi vb. olumsuz durumlara karşı güvenlik güçlerimiz tarafından alınmış olan tedbir amaçlı bir uygulama olup, söz konusu çalışma bütün dünyada aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak,teslim olan bir kısım şahıslara ait fotoğrafların izinsiz olarak çekildiği ve paylaşıldığı görülmüştür. Bu durum ile ilgili olarak valiliğimizce bir komisyon oluşturularak hemen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER

surdiyarbakırfotoğrafdoğruladıtedbirtuzakvalilikbasın duyurusu

İlgili Haberler

Sur'da çekildiği iddia edilen bu fotoğraf tartışılıyor

Valilik yetkilileri fotoğraflarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24