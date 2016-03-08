Valilik, Sur’daki fotoğrafları doğruladı: Tuzağa karşı tedbir, dünyada da böyle yapılıyor

Diyarbakır Valiliği, Sur’dan 14 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamanın ardından sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraflar, doğrulandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada “Teslim olan kişilerin üzerlerinin çıkarılması uygulaması, canlı bomba, bombalı tuzak, intihar eylemi vb. olumsuz durumlara karşı güvenlik güçlerimiz tarafından alınmış olan tedbir amaçlı bir uygulama olup, söz konusu çalışma bütün dünyada aynı şekilde gerçekleştirilmektedir” dendi.

Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle dendi:

"7 Mart 2016 Pazartesi günü 16.00 ile 17.15 saatleri arasında operasyon bölgesinde var olduğu iddia edilen sivillerin tahliyesi amacıyla güvenlik koridoru oluşturulmuştur. Oluşturulan güvenlik koridorundan 1 çocuk, 2 bayan ve 11 erkek olmak üzere toplam 14 kişi güvenli bölgeye alınmıştır. Söz konusu tahliyelerin sonucunda sosyal medya ile yazılı ve görsel basında tahliye olan kişilere ait bir takım fotoğraflar yayınlanmıştır. Teslim olan kişilerin üzerlerinin çıkarılması uygulaması, canlı bomba, bombalı tuzak, intihar eylemi vb. olumsuz durumlara karşı güvenlik güçlerimiz tarafından alınmış olan tedbir amaçlı bir uygulama olup, söz konusu çalışma bütün dünyada aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak,teslim olan bir kısım şahıslara ait fotoğrafların izinsiz olarak çekildiği ve paylaşıldığı görülmüştür. Bu durum ile ilgili olarak valiliğimizce bir komisyon oluşturularak hemen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."