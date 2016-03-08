T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'da çekildiği iddia edilen bu fotoğraf tartışılıyor

Valilik yetkilileri fotoğraflarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti

08 Mart 2016 09:49

Diyarbakır Valiliği, Sur’dan 14 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasının ardından sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar tartışma yarattı. Valilik yetkilileri fotoğraflarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar 2 Aralık’tan bu yana sürüyor. Diyarbakır Valiliği, bölgede kadın ve çocukların olduğuna dair ihbarlar üzerine dün saat 16.00 ile 17.15 saatleri arasında yeniden güvenlik koridori açıldığını, 1’i çocuk, 2’si kadın 14 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında “Güvenlik güçlerimize ulaşan vatandaş olması durumunda güvenli bölgeye tahliye edilecektir. Teslim olan BTÖ mensubu olması durumunda da ilgililer adli makamlara teslim edilecektir” dendi.

Valilik açıklamasının ardından Sur’da çekildiği belirtilen ve duvar dibinde 7 erkeğin çıplak olarak görüldüğü fotoğraflar basına ve sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğrafların ardından valilik yetkilileri fotoğraflarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

 

ETİKETLER

surdiyarbakırfotoğrafsosyal medyatartışmahaber

İlgili Haberler

Sur'da bir asker şehit oldu

TSK: Kahraman arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.10’da şehit olmuştur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24