Sur'da çekildiği iddia edilen bu fotoğraf tartışılıyor

Diyarbakır Valiliği, Sur’dan 14 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasının ardından sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar tartışma yarattı. Valilik yetkilileri fotoğraflarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar 2 Aralık’tan bu yana sürüyor. Diyarbakır Valiliği, bölgede kadın ve çocukların olduğuna dair ihbarlar üzerine dün saat 16.00 ile 17.15 saatleri arasında yeniden güvenlik koridori açıldığını, 1’i çocuk, 2’si kadın 14 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında “Güvenlik güçlerimize ulaşan vatandaş olması durumunda güvenli bölgeye tahliye edilecektir. Teslim olan BTÖ mensubu olması durumunda da ilgililer adli makamlara teslim edilecektir” dendi.

Valilik açıklamasının ardından Sur’da çekildiği belirtilen ve duvar dibinde 7 erkeğin çıplak olarak görüldüğü fotoğraflar basına ve sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğrafların ardından valilik yetkilileri fotoğraflarla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.