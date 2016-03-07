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Sur'da bir asker şehit oldu

TSK: Kahraman arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.10’da şehit olmuştur

07 Mart 2016 22:00

Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyon sırasında silahlı saldırıya uğrayan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"07 Mart 2016 Pazartesi günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 19.10’da şehit olmuştur."

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