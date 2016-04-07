"PKK’nın üst düzey yöneticisi FETÖ evinde yakalandı" iddiası

Şanlıurfa’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK’nın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 'Bahoz' kod adlı M.E. ve örgüt üyelerinin, kaldıkları FETÖ evinde yakalandığı öne sürüldü.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin, PKK'lı olduğu iddia edilen M.E.’nin, H.Ş. isimli şahısla Mardin’nin Kızıltepe ilçesindeki örgütün sorumlu militanlarına bir pusula göndereceği bilgisi aldığı iddia edildi. H.Ş.’nin Harran Üniversitesi öğrencisi ve Şanlıurfa HÖDER üyesi olduğu öne sürülürken H.Ş. isimli şahsı Mardin yolunda durdurulan otobüste gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısın, üzerindeki pusula yutmak üzereyken ele geçirildiği ileri sürüldü. Şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda Bahoz kod adlı M.E.'nin kaldığı adres tespit edildiği iddia edilirken, şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahıs hakkında yapılan araştırmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığının belirlendiği bildirildi.

Hürriyet’te yer alan iddia şöyle:

“Bahoz” kod adını kullandığı belirtilen teröristin PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, PKK/KCK terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, PKK/KCK terör örgütünün sözde güvenlik tedbirleri prensiplerine bağlı kalarak cep telefonu kullanmadığı bunun yerine terör örgütü adına faaliyet yürüten kuryeler kullanarak terör örgütü yöneticileri irtibatlaştığı, PKK/KCK terör örgütü adına gerçekleştirilecek faaliyetlerini, eylem talimatlarını ve gerçekleşmiş faaliyet raporlarını kurye vasıtayla ilettiği, PKK/KCK terör örgütü adına eleman temin ederek terör örgütünün kırsal alanına gönderdiği, PKK/KCK terör örgütü adına canlı bomba eylemi yapabilecek örgütsel kapasitede olduğu belirlendi.

PKK/KCK terör örgütü içerisinde kuryelik yapan H.Ş. isimli şahsın kalmakta olduğu evin ise FETÖ/PDY terör örgütüne ait evlerden olduğu belirtildi. Teröristlerin kaldığı FETÖ/PDY evinde yapılan aramada PKK/KCK terör örgütüne ait dokümanlar ve PKK/KCK terör örgütüne ait 5 adet kitaplarla birlikte Fetullah Gülen’e ait 77 adet kitap ele geçirildi. H.Ş. ile birlikte aynı evde H.S., Ş.T., S.D., M.S.A. ve U.C. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Araştırmalarını derinleştiren polisler, H.Ş.’nin yaklaşık 5 - 6 ay kadar önce M. Y. isimli şahıs vasıtasıyla Ufuk ad veya kod adlı FETÖ/PDY terör örgütüne mensup bir şahıs tarafından bu eve yerleştirildiğini tespit etti.

Evde kalan şahısların ifadelerinde H. Ş.’yi eve kimin getirip yerleştirdiğini bilmediklerini, zaman zaman kaldıkları evde bu şekilde kendilerinin abi tabir ettiği şahıslar tarafından tanımadıkları kişilerin getirildiğini, gelen bu şahısların evlerinde bir müddet kaldıktan sona ayrıldıklarını, H.Ş. isimli şahsın da bu şekilde geldiğini ve kendini daha önce tanımadıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahıslar ifadelerinde kaldıkları evin sorumlu abisinin ise H.S. olduğunu söyledikleri belirtildi.

Canlı bomba olacağı değerlendirilen Bahoz kod M.E. ile kuryeliğini yapan H.Ş. ve diğer şahıslarla ilgili çalışmaların derinlemesine devam ettiği açıklandı.