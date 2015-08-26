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Bitlis Valisi’nin merkeze alınmasının nedeni 5 milyon liralık usulsüz harcama mı?

Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararnameyle 4 ilin valisi değişmişti

26 Ağustos 2015 12:12

Merkeze alınan Bitlis Valisi Orhan Öztürk’ün hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı “5 milyon liralık usulsüz harcama yaptığı” iddia edilen raporun etkili olduğu öne sürüldü.

Çatışmaların yaşandığı kritik illerden olan Muş ve Bitlis’in valileri merkeze alındı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnameyle Bitlis Valisi Orhan Öztürk ile Muş Valisi Vedat Büyükersoy merkeze alınırken, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar Bitlis’e, Uşak Valisi Seddar Yavuz Muş’a, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Hamza Erkal Çanakkale’ye, Osmangazi Kaymakamı Ahmet Okur ise Uşak’a atandı. Çatışmaların arttığı bir dönemde Muş ve Bitlis gibi kritik iki ilde valilerin merkeze alınması dikkat çekti.

 

5 milyonluk usulsüzklük

 

Bitlis Valisi Öztürk hakkında valilik bütçesinde yapılan usulsüz harcamalar iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bir dönem AKP İskilip Belediye Başkanlığı da yapan Vali Öztürk hakkında İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirmişti. Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, müfettişler, 3 aylık inceleme sonrası hazırladıkları raporda, Bitlis Valiliği’nde 5 milyon liralık usulsüz harcama yapıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında merkeze alındığı belirtilen Bitlis Valisi Öztürk, İstanbul Küçükçekmece Kaymakamlığı görevini yürütürken Şubat 2014’teki kararname ile Bitlis’e vali olarak atanmıştı.

Merkeze alınan Muş Valisi Vedat Büyükersoy ise kentte son dönem artan çatışmalardan sonra gündeme gelmişti. Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın eşinin yanında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi; Varto’da uygulanan sokağa çıkma yasağı ve PKK üyesi Kevser Eltürk’ün öldürüldükten sonra işkence edilen çıplak bedeninin fotoğraflarının sosyal medyada yer almasıyla gündeme gelen Muş Valisi Büyükersoy hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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