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Bitlis'te kahveye baskın: 2 ölü, 6 yaralı

Yeişlırmak ailesine mensup olduğu öne sürülen 4 kişi Boalan ailesinin oturduğu kahveye gelerek ateş açtı

21 Ağustos 2015 19:12

Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde bir kahveyi basan silahlı kişiler 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezinde Hükümet Konağı’nın karşısında bulunan bir kahvede meydana geldi. Yeşilırmak ailesine mensup oldukları öne sürülen silahlı 4 kişi, daha önce aralarında husumet bulunan Boalan ailesine mensup kişilerin oturduğu kahveye gelerek uzun namlulu silahlarla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Ömer ve Nuri Bolalan olay yerinde yaşamını yitirirken, adları açıklanmayan 6 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaralılar çağrılan ambulanslarla Güroymak, Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis saldırıyı yapanları yakalamak için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu arada, ailelerin yaşadıkları evlerin önünde de güvenlik önlemleri alındı.

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