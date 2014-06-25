Bitkisel et yakında sofralarda



Sayısız sığır, hektarlarca mera ve artan dünya nüfusu. Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde et tüketimi hızla artıyor. Bu durum çevre açısından büyük risk. Sera etkisi oluşumunda hayvancılığın payı büyük. Peki, hayvancılık olmadan şnitzel pişirilebilir mi? Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'den Florian Wild de bu sorunun cevabını ararken ekibiyle bitkisel şnitzel üretti.

Buğday, nohut ya da soya kullanılıyor

Wild önce buğday, nohut ya da soyayı mikserde su ile karıştırıyor. Önemli olan protein elde etmek olduğu için, bilim adamının kabuklara ihtiyacı yok.

"Arıtılıp kurutulduktan sonra et yerine ortaya çıkan malzemenin ana maddesi bu."

Wild, karışımı enstitünün tesisindeki filtreleme bölümüne götürüyor. Makine bir günde yaklaşık bin litre karışımı işleyebiliyor. Bu işlem sonucunda iki yüz kilo et yerine kullanılabilecek bitkisel malzeme elde ediliyor.

"Tesisin kalbi filtreleme bölümünde atıyor. Düzenek çok küçük gözenekli borulardan oluşuyor. Gözeneklerle beraber şeker ayrıştırılırken, protein elde edilebiliyor."

Sırada bir sonraki adım var. Yoğunlaştırılmış bitki tozu, laboratuvarda soğutma mekanizmasına bağlı ileri teknoloji düdüklü tencereye aktarılıyor. Toz tekrar su ile karıştırılıyor, aynı zamanda yüksek basınçta 150 dereceye kadar ısıtılıyor.

Tavuk etini andırıyor

Daha sonra aletin içindeki karışım yavaşça soğutuluyor. Sonuçta ete çok benzeyen lifli, sakız kıvamında bir madde elde ediliyor. Bu vejetaryen et, protein ve lif açısından oldukça zengin ve yağsız. Dokunun tavuk etine benzemesi hedeflenirken çiğnerken de bu hissi vermesi lazım.

Florian Wild, etseverleri özellikle tat açısından ikna etmesi gerektiğini iyi biliyor. Bu yüzden beş seneden beri farklı baharat aromaları üzerinde deneyler yapıyor. Hedef, etin yerini alabilecek bu maddeyi büyük miktarda üretmek.

"Vejetaryen şnitzel çok daha az alan kaplıyor. Hammaddeyi tarladan yetiştiği gibi doğrudan kullanıyoruz. Vejetaryen şnitzel ile aynı tarladan çok daha fazla insan beslenebilir."

Florian Wild'in amacı dünyadaki açlığa bir çözüm getirmek ve değerli kaynakları korumak. Nohut, buğday ve soyadan elde edilen et daha az enerji ve su tüketiminin yanında daha az mera olarak kullanılan alan demek.