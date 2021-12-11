Bitki bazlı Covid-19 aşısı üretildi

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Kanada merkezli bir ilaç şirketi olan Medicago ile önemli bir İngiliz ilaç firması GSK’nin bitki bazlı bir aşının faz-3 klinik deneme sonuçlarının ümit verici olduğunu duyurduğunu yazdı.

Bu yeni aşının tüm virüs varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 70’leri geçtiğini belirttiklerini aktaran Müftüoğlu, “Üreticiler bitki bazlı bu yeni aşıda, yeni Koronavirüs’e benzeyen ama onun genetik materyalini içermeyen bitki kaynaklı virüs benzeri parçacıklar kullandıklarını açıkladılar. Aşının bitki içeriğine dair detaylarının ne olduğu ise henüz bilinmiyor” diye yazdı.

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