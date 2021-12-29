Bitez'deki 19 dönümlük kamu arazisi 115 milyon TL'ye özelleştirildi

Bodrum Bitez'de bulunan 19 dönümlük kamu arazisi 115 milyon 500 bin TL’ye özelleştirilerek satıldı.

Türkiye’nin en değerli cennet koylarından Bodrum Bitez’deki 18 bin 847 metrekare kamu arsası, özelleştirme yoluyla satıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla özelleştirilerek satışı onaylanan arazi 115 milyon 500 bin TL’ye Demircioğlu’na verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda şu ifadelere yer verildi:

“… Maliye Hazinesi adına kayıtlı Bodrum Bitez Mahallesin’deki 18 bin 847 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 115 milyon 500 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Demircioğlu Mermer Sanayi ve Ticaret Tahhüt Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına … karar verilmiştir. ”

Bodrum Bitez’de bir villanın fiyatı 5 milyon ile 20 milyon lira arasında değişiyor.