Bitcoin tekrar 12 bin doların altında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin dün geceden itibaren yüzde 3.71 düşüşle, Salı günü yükseldiği 12 bin 271 dolardan yeniden 12 bin doların altına çekilerek 11 bin 815 dolara indi.

Böylece, Bitcoin'in piyasa hacmi de yaklaşık 8.3 milyar dolarlık düşüşle 226.58 milyar dolardan 218.17 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi son 24 saatte 16 milyar dolar eridi ve 367.74 milyar dolar olarak gerçekleşti.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:



1.Bitcoin yüzde 3.71 düşüşle 11,815.79 dolar,



2.Ethereum yüzde 3.58 düşüşle 413.82 dolar,



3.XRP yüzde 7.27 düşüşle 0.29 dolar,



4.Tether yüzde 0.34 artışla 1.01 dolar,



5.Bitcoin Cash yüzde 6.79 düşüşle 297.08 dolar,



6.Chainlink yüzde 8.46 düşüşle 15.61 dolar,



7.Litecoin yüzde 5.27 düşüşle 63.05 dolar



8.Bitcoin SV yüzde 8.24 düşüşle 210.85 dolar,



9.Cardano yüzde 6.37 düşüşle 0.13 dolar,



10.Binance Coin yüzde 3.49 düşüşle 22.62 dolardan işlem gördü.





Bitcoin, bir yıldır ilk kez 12 bin doları geçti