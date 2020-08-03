Bitcoin, bir yıldır ilk kez 12 bin doları geçti

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, New York saatiyle pazar günü gece yarısından hemen sonraki işlemlerde 12 bin 112 dolar seviyesini gördü.

Böylece Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat verilerine göre Ağustos 2019'dan beri ilk kez 12 bin doların üzerine çıktı. Ancak kısa süre sonra sert düşerek, zirveden 30 dakika sonra 10 bin 638 dolara kadar çekildi.

Quantum Economics kurucusu Mati Greenspan, "Bu piyasayı volatil yapan özellikle iki unsur var. Biri düşük likidite olması, ikincisi aşırı kaldıraç sunan kripto borsalarının sayısının artması. Traderlar biraz fazla heyecanlandığı zaman kaldıraçlı işlemlere yönelme eğilimi gösteriyor. Bu da aşırı fazla likidasyonlara ve fiyatlarda sık sık ani hareketler olmasına neden oluyor" dedi.

10 bin doları aşmasının ardından son günlerde sert yükselen Bitcoin, koronavirüsün tetiklediği piyasa belirsizliğinin zirveye tırmandığı Mart ortasında 4 bin 904 dolara kadar gerilemişti. Ancak Mayıs ortasına kadar 9 bin dolarlı seviyelere geri geldi.