Bitcoin kazanmak için Shameless'ın yayımcısını hacklediler

Shamless, Ray Donovan, Twin Peaks, Homeland gibi dizilerin yayımcısı Showtime Network'ün sitesi hacklendi.

Günümüzde oldukça popüler bir kazanç kapısı olarak görülen Bitcoin gibi kripto para birimleri "madencilik" adı verilen bir yöntemle kazanılabiliyor. Esas olarak bilgisayarın işlemci gücünden faydalanarak yapılan madencilik için ne kadar çok güç kullanılırsa o kadar çok kripto para elde edilebiliyor.

Daha önce kullanıcılarının PirateBay sitesinde karşılaştığı bir yöntem olan, siteyi ziyaret edenlerin bilgisayarlarının işlemci gücünün kullanılması yöntemi, bu sabah showtime sitesinde görüldü. Siteyi açanlar bilgisayarlarının aşırı yavaşladığını farkedince, gerçek ortaya çıktı.

Showtime'dan bir açıklama yapılmazken, ilerleyen saatlerde ilgili kodların siteden kaldırıldığı farkedildi. Bilişim güvenliği uzmanlarınca bu durum sitenin hacklenerek bu kodların yerleştirildiği şeklinde yorumlandı.