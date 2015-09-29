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4 sivilin hayatını kaybettiği Bismil'de sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasındaki çatışmalarda 4 sivil hayatını kaybetti

29 Eylül 2015 19:37

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde 3 günden beri devam eden çatışmalar nedeniyle, ilçede bugün saat 11.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bismil'de çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bismil Kaymakamlığı'na vekaleten bakan Çınar ilçesi Kaymakamı İsmail Şanlı, ilçede bugün saat 11.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Bismil'de önceki gün akşam çıkan olaylar sırasında  9 yaşındaki Elif Şimşek ile çıkan olaylarda 20 yaşındaki Agit Yıldız yaşamını yitirdi.

İlçede dün gece  PKK'lılarla  güvenlik güçleri arasındaki olaylarda 19 yaşındaki Halil Kurtdiş, bu sabah saatlerinde de 16 yaşındaki Berat Güzel yaşamını yitirdi. Halil Kurtdiş'in cenazesi dün akşam Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Sabah saatlerinde buradan alınan Kurtdiş'in cenazesi, Bismil İlçe merkezindeki Şentepe Mezarlığı'nda öğlen saatlerinde toprağa verildi.

Öte yandan önceki gün hayatını kaybeden Agit Yıldız'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde güvenlik nedeniyle ilçe dışındaki Kooperatif Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi. Evli olan Agit Yıldız'ın babası Şaban Yıldız ile birlikte Dicle Nehri'nde balıkçılık yaptığı ve 21 gün önce bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği belirtildi. 

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