Bismil'de 9 yaşındaki Elif'ten sonra 20 yaşındaki Agit Yıldız da yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında dün çıkan çatışmada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 9 yaşındaki Elif Şimşek'in ardından olaylarda yaralanan ve hastanede tedavi gören 20 yaşındaki Agit Yıldız da bugün yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde dün saat 15.00'dan itibaren Avaşin, Rojava, Tekel ile Fırat mahallelerinde önlem amaçlı başlatılan sokağa çıkma yasağı bugün saat 00.30'da son erdi. İlçedeki Rojava, Avaşin ile Tekel mahallesinin kesiştiği Mem-u Zin Bulvarı'nı dün benzin, mazot gibi yakıt bidonları destekli bomba düzeneği koydukları araçlarla kapatan PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. PKK'lıların zırhlı polis aracına yönelik roketatarlı saldırısında Dumlupınar Mahallesi Memozin Bulvarı üzerindeki 3 katlı bir ev isabet aldı. Binanın orta katında oturan ailenin kızı 9 yaşındaki Elif Şimşek yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Bismil'de dün gece çıkan çatışmalarda ağır yaralanan ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki Agit Yıldız da bugün yaşamını yitirdi. Böylece olaylarda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Minik Elif toprağa verildi

Evlerine roket isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Elif Şimşek'in cenazesi, bu sabah yapılan otopsi ardından, Bismil'e bağlı Kurudeğirmen Köyü'nde toprağa verildi. Daha sonra Elif Şimşek için Bismil merkezdeki Direkhane Cami'inde taziye kuruldu. Taziyeye HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ve DBP İl Başkanı Ali Şimşek ile birlikte, HDP ve DBP yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Net bilgi yok

Akrabası olan Elif'in taziyesinde konuşan DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ali Şimşek, patlayıcının ne olduğu konusunda henüz net bir bilgi alamadıklarını söyledi. Elif Şimşek'in, anne ve kardeşleriyle birlikte oturduğu odaya atılan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini söyleyen Şimşek, çözüm sürecinin devam etmesi ve silahların bir an önce susturulması gerektiğini kaydetti.