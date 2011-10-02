Bisikletine piknik tüpü taktı!

T24 - Erzincan'da bir gencin kendi imkanlarıyla bisikletine monte ettiği motor sistemi, piknik tüpü, benzin ve aküyle çalışıyor.



İzzet Paşa Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Taha Çıldır, yaklaşık 5 yıl önce sahip olduğu motosikletin eski olduğu için devamlı arıza yaptığını ve tamirciye götürme imkanı olmadığı için de sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştığını söyledi.



Motosikletin motorunu sürekli söküp takarak çalışma sistemini öğrendiğini anlatan Çıldır, daha sonra aldığı bir bisiklete motor takmaya karar verdiğini söyledi.



''Arabalar tüple çalışıyor da bisiklet neden çalışmasın'' diyerek kolları sıvadığını anlatan Çıldır, motoru piknik tüpü ile çalıştırmayı başardığını ve daha sonra da benzinle de çalışması için ayrı bir düzenek yaptığını kaydetti.



Bisiklete bağladığı bir akü sistemi ile motor düzeneğinin elektrikle de çalışmasını sağladığını belirten Çıldır, sözlerine şöyle devam etti:



''Bir hamle ile bisikleti orijinal haline dönüştürerek, üzerindeki 25 kilogramlık ağırlıkla normal bir şekilde de kullanabiliyoruz. Bisiklette güvenlik önlemi olarak 4 adet fren bulunuyor. Şu anda tek sorunumuz kullandığımız piknik tüpünün büyüklüğü. Çünkü kullandığımız tüp günde 3 saatlik gezme ile bizi yaklaşık 20 gün götürüyor. Bu bizim için çok uzun bir süre. Bu süreyi kısaltmak için daha küçük bir tüp yapmayı yada orijinal bir tüp bulup monte etmeyi düşünüyorum. Benim esas amacımız elektrikle gitmek ama şu anda bisikletim 4 fonksiyona da sahip.''



Şu ana kadar sanayi ile hiç işinin olmadığını ve tüm sistemi kendisinin geliştirdiğini belirten Çıldır, bugüne kadar birçok kişiden bisikletini motosiklete çevirme yönünde talep aldığını vurguladı.



Yakıt bitince yolda kalma korkusu olmadığını söyleyen Çıldır, ''Vatandaşlar araçlarının yakıtı bitince petrole gidiyor biz ise mahalle bakkalına gidip piknik tüpünü değiştiriyoruz. Piknik tüpü bittiğinde benzin ile gidebiliyoruz. Benzin de olmadığında elektrik sistemini devreye koyuyoruz. Akü de bittiğinde pedal çevirerek yola devam edebiliyoruz'' ifadelerini kullandı.



Çıldır, trafikteki motosikletlerin hepsinin LPG sistemi ile çalışabileceğini belirterek, uyguladığı yöntemin projesini toplumun hizmetini sunmak için destek beklediğini sözlerine ekledi.







