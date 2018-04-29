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Yaşam
BBC Türkçe

Bisikletçi Pawel Poljanski'nin Tour de France'dan bacak fotoğrafı viral oldu

Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabı sonrası bacaklarının fotoğrafını Instagram hesabına koyan Polonyalı yarışçı, paylaşımın altına da şu cümleyi yazdı: '16. etap sonrası bacaklarım biraz yorulmuşa benziyor'. Viral olan fotoğrafla ilgili çok sayıda benzetme

29 Nisan 2018 20:30

Bisiklet, en çok dayanıklılık isteyen spor dallarından biri. Özellikle de uzun yol bisiklet yarışları. Hlaen süren Tour de France (Fransa Bisiklet Turu) da bu dalın en zorlularından biri olarak ün salmış durumda.

Bu zorluğun vücutta bıraktığı etkiyi de yarışçılardan Pawel Poljanski Instagram hesabı aracılığıyla tüm dünya ile paylaştı.

18 günde katedilen 2,829 kilometre mesafe sonrası bacaklarının fotoğrafını paylaşan Polonyalı Poljanski, paylaşımın altına da şu cümleyi yazdı:

"16. etap sonrası bacaklarım biraz yorulmuşa benziyor"

Bu paylaşım sonrası ise 27 yaşındaki bisikletçinin takipçileri çok sayıda yorum yazdı.

Poljanski'nin takipçilerinden biri "Hhemen bir doktora görün" yazarken, bir diğeri "Yoksa öldün mü?" diye sordu.

Gelen yorumlar arasında çok sayıda benzetme de yer aldı. Onlardan biri Pawel Poljanski'nin damarları şişmiş bacağı için "tıpkı insan yaprağı" ifadesini kullandı.

BBC'nin bisiklet yayınlarına yorumcu olarak katılan eski dünya şampiyonu Rob Hayles, bu durumun "oldukça sıradışı" olduğunu ifade etti.

Hayles güç ve ağırlık oranının böyle büyük turlarda hayati önemde olduğunu söylüyor:

"Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi, en sağlıklısı olmasa da, vücutta az miktarda bulunan yağ oranı performansa olumlu anlamda katkısı olabilir. Bazı yarışçılar vücut ağırlıklarını azaltmayı daha kolay başarırken diğerleri zorlanabilir"

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