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Sağlık

Bisiklet zincirinden çene yapıldı

2005 yılında yendiği kanser yinelenince çenesini kaybeden bir kadına bisiklet zincirinden çene yapıldı

22 Mayıs 2013 11:18

İngiltere'de kanser nedeniyle yüzünün bir bölümünü kaybeden bir kadına bisiklet zincirinden çene yapıldı.

49 yaşındaki İngiliz Liese Healing'e titanyum çenenin yerleştirildiği yüksek riskli ameliyat yaklaşık 12 saat sürdü. İki çocuk annesi kadın, "Doktorlar ameliyat sırasında ölebileceğimi söyledi ama çocuklarım küçükken bir kez kanserden kurtulmuştum ve bu seferkinin de beni yenmesine izin vermeyecektim." şeklinde konuştu.

Coventry kentindeki üniversite hastanesinden cerrahlar Gary Walton ve Raj Sandhu, kadının kolundan aldıkları deri dokusuyla bir atardamar ve bir damarı, yeni yapılandırılan çeneye nakletti.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, doktor Walton çene kanseri vakalarında artış görüldüğünü belirterek "Çünkü insanlar belirtileri bilmiyorlar ve bunun sadece yaşlı kişileri etkilediğini sanıyorlar." ifadelerini kullandı

Cerrah, dişçisi tarafından uzmana sevk edilen Healing'in "çok şanslı" olduğunu dile getirdi.

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