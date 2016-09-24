Bisiklet turundan, pizza festivaline; işte bu haftasonu yapabileceğiniz en iyi ücretsiz etkinlikler

Yeni sezon etkinliklerinin sonbahar yağmuru gibi bastırdığı bir döneme girdik. Kış havasına şimdiden giren kapalı mekanların kapılarını açmasıyla birlikte konserler, partiler, pazarlar ve ardı ardına açılan sergilerle dolu bir hafta sonu İstanbulluları bekliyor.

Zero İstanbul tarafından hazırlanan, hafta sonunun en iyi ücretsiz etkinlikleri şöyle:

Peyote Sezon Açılışı

23-24 Eylül 23:00

Yaz rehavetini üstünden atmaya kararlı mekanlardan biri de Peyote. Yeni sezon açılışını yapacak mekanda hafta sonu zemin katta DJ setler, orta katta ise canlı performanslar düzenlenecek. Cuma Mert Batıgün, Cumartesi akşamı ise Hünkar setleriyle yaz nedeniyle epeydir uğranmayan zemin katın tozunu alacak.

Parklarda Caz

24 Eylül 13:00 / Fenerbahçe Parkı

Bu yaz yaşanan olaylardan dolayı konserlerinin bir kısmı iptal olan İstanbul Caz Festivali, etkinliklerini sonbahara taşıyor. Açık havanın nimetlerinden yararlanan Parklarda Caz, hazır havalar çok da soğumamışken Fenerbahçe Parkı’nda leziz konserlere ev sahipliği yapacak. Ersin Özer Quartet, 95th Jazz Ensemble, Gagarin Jazz Band ve Geeva Flava sahne alacak isimler. Yeşilin ortasında caz melodilerinin yükseleceği bir gün.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu

25 Eylül 16:00 / Haydarpaşa

25 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler günü kapsamında düzenlenen bu bisiklet turu, gönüllü kadınlar tarafından üç senedir yapılıyor. Haydarpaşa’dan başlayacak tur, Kadıköy İskelesi ve Yoğurtçu Parkı’na uğrayarak Bağdat Caddesi’nde sona erecek. Tur esnasında 15’er dakikalık makyaj ve ihtiyaç molaları verilecek. Tura katılım koşulları ise şöyle; ‘kendini ve bisikletini süslemek’, ‘bisikleti yavaş yavaş sürebilmek’ ve ‘şaşkın şakın bakanlara el sallamak ve gülümsemek’. Şehri turlamak için iyi bir fırsat.

Kadıköy Plak Günleri

24-25 Eylül 13:00 / Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İstanbul’un plakçılarının arşivlerini açtığı kocaman bir plak pazarı düşünün, işte böyle bir etkinlik bu. Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde kurulacak iki günlük pazarda sadece satış yapılmayacak, birçok performans ve atölye de düzenlenecek. Mete Avunduk ve Ozan Maral, DJ performanslarıyla plak günlerine eşlik edecek. Murat Meriç, Cemal Ünlü, Mehmet Tez, Güven Erkin Erkal ve Murat Beşer’in katılacağı söyleşilerle birlikte plak kültürüne dair okuma atölyeleri de program dahilinde. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte aynı zamanda akustik konserler de var. Cenk Taner, Taner Öngür, Özge Fışkın, Cihan Mürtezaoğlu ve Nilipek iki gün boyunca sahne alacak isimler.

Pizza Festivali

25 Eylül 11:00 / Haydarpaşa Garı

Konserlerden yana şansımız yaver gitmeyince yeme içme festivallerine doğru meyil ettik. Bunun sonuçlarından biri de Pizza Festivali. Haydarpaşa Garı’nın kocaman alanına yayılacak stantlarda tadımlar yapılacak, şefler yönetiminde pizza yapımının püf noktaları öğretilecek. Bununla bitmiyor; pizzanın tarihçesine odaklanan bir sergi ve bir müzik dinletisi de program dahilinde.

Souq Karaköy

24/25 Eylül Cumartesi-Pazar 11:00 / Karaköy

Şehrin tasarımcılarını bir araya toplayan Souq Karaköy, yazın verdiği kısa bir aranın ardından Karaköy’e geri dönüyor. Yeni döneme ‘Ziyafet’ temasıyla başlayan pazar epey iştah açıcı. Sokak lezzetlerini buluşturan etkinlikte, köfte-piyazdan midyeye, dürümden sosisliye, lokumdan ekmek üstü tatlılara ne ararsanız var. İçecek olarak ise çay çeşitleri ve taze meyve suları da mevcut. Veganlar için atıştırmalıklar da unutulmamış. Pantheon Records’un müzikleri ve plak stantının da eşlik edeceği pazara uğrayın.

Erkut Terliksiz ‘Transience of Life’

x-ist

Sezona Erkut Terliksiz’in çalışmalarıyla başlayan x-ist, uzun süre ayrıntılarına odaklanarak keşiften keşfe koşacağınız bir sergiyle karşımızda. ‘Transience of Life’ uzaktan bakınca göze sevimli gelen bir hayvan figürünün yaklaştıkça neye dönüşebileceğini görebileceğiniz çalışmalardan oluşuyor. Sergi alanında uzun vakit geçirmeyi sevenlere.

Loop?

Blok Art Space

Çoğu zaman farkında olmasak da bir döngü içinde yaşadığımız doğru. Peki farkındalığınızı bir sergiyle artırmak ister miydiniz? Buyurun size ‘Loop’. Vera Drebusch ve Özge Enginöz’ün çalışmalarından oluşan sergi, yaşamın dönüştürme gücünü kimlik, toplumsal cinsiyet, ilişkiler ve hayatın karmaşıklığı temalarından yola çıkarak anlamlandırmaya çalışıyor. Ve şunu anlıyoruz; aşk, nefret, güzellik, çirkinlik, muğlaklıklar, ilişkiler bu dünyada durmaksınız kendilerini tekrar ediyor.