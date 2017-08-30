Birol Güven'den Vatan Şaşmaz'ın doğacak çocuğuna mektup

Yapımcı Birol Güven, İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın doğacak çocuğuna bir mektup kaleme aldı. Güven mektubunda “Babanla gurur duy, o her şeyden önce gerçekten çok iyi bir insandı” ifadelerini kullandı.

Birol Güven’in mektubu şöyle:

"Sevgili Şaşmaz Bebek,



Ölenlerin arkasından iyi şeyler söylenir ama senin baban yaşarken de arkasından çok iyi şeyler söylenen özel bir insandı.



Senin baban herkesin neşe kaynağıydı, onun olduğu bir yerde asık yüzlü bir kişi bile olmazdı.



Senin baban sadece çok iyi bir sunucu değil aynı zamanda çok iyi bir oyuncuydu. Baban olmasaydı Çocuklar Duymasın dizisindeki Engin karakteri olmazdı. O kadar güzel oynadı ki rolünü yıllarca dizimizin rengine renk kattı.



Senin baban değerlerine bağlı ve isminin hakkını veren bir vatanseverdi.



Senin babanı herkes çok severdi. O herkesin biricik sevgilisiydi.



Ama maalesef onun için yazılan senaryo çok acıklı bitti.



Babanın 43 yıllık hayatı için söylenecek o kadar çok şey var ki; yazmakla, anlatmakla bitmez.



Eminim birileri bir gün bunları yazacak hatta belgesellerini çekecek.



Ben bugün, babanı toprağa verdiğimiz şu dakikalarda sana sadece şunu söylemek istiyorum;



Babanla gurur duy, o her şeyden önce gerçekten çok iyi bir insandı.



Birol Güven

Babanı Çok İyi Tanıyan Birisi"