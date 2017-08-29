Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı görüntüleri yayınlayan haberlere erişim engeli

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı görüntüleri yayınlayan internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Söz konusu görüntülerin yayınlandığı internet sitelerine erişimin engellemesini Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz talep etti. Şaşmaz, avukatları aracılığıyla dün İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, eşinin kanlı görüntülerine yer verildiği ve bir takım doğruluğu kanıtlanmamış iddialara yer verildiği belirtilerek söz konusu sitelere erişimin engellenmesini talep etmişti.