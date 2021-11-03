Birlikte yaşadığı kadını taciz eden arkadaşını döverek öldürdü

Ankara’da, Gazi Aydoğan evine misafir olarak gelen 55 yaşındaki arkadaşı Tulgay Ardıç'ı birlikte yaşadığı kadını taciz ettiği gerekçesiyle döverek öldürdü. Gazi Aydoğan ile birlikte yaşadığı kadın yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, önceki gün Mamak ilçesi Karteltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kalacak yeri olmaya Tulgay Ardıç, bir süre önce arkadaşı Gazi Aydoğan'ın (35) daveti üzerine onun evinde kalmaya başladı. Tulgay Ardıç, olay akşamı evde birlikte içki içerken arkadaşı tuvalete gittiği sırada Aydoğan'ı birlikte yaşadığı kadını taciz etti. Kadının çığlıkları üzerine odaya dönen Gazi Aydoğan, Tulgay Ardıç'ı dövdü. Aydoğan ve kadın, Tulgay Ardıç'ın hayatını kaybettiğini anlamasının ardından evden kaçtı.

Aydoğan'ın komşusu evden gelen kokudan şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri Tulgay Ardıç'ın cesediyle karşılaştı. Ardıç'ın cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaçarken yakalandılar

Polis, kaçan çiftin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu çiftin evden taksi ile ayrıldıkları belirlendi. Kameraya yansıyan taksinin plakasından yapılan incelemede çiftin Ankara'nın Elmadağ ilçesinde oldukları ve Gazi Aydoğan'ın memleketi Çorum'a gidebilecekleri değerlendirildi. Çiftin içinde bulunduğu taksi, Kırıkkale'de polis tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Gazi Aydoğan ile sevgilisi, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)