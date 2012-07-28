Türkeş: Birlikte sadece yüzdük, aşk haberleri doğru değil

AKP Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, Bodrum’da birlikte görüntülendiği eski manken Ebru Şancı hakkında, “Arkadaş grubunda tanıştık, birlikte yüzdük. Hepsi bu. Aşk haberleri doğru değil” dedi.

Milliyet'in haberine göre, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in oğlu ve AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, Bodrum’da eski manken Ebru Şancı’yla çekilen fotoğrafları hakkında konuştu. Türkeş, “O fotoğraflar ne kadar mutlu olduğumu anlatıyor” diyerek ilişki yaşadıklarını ima eden Ebru Şancı’nın aksine, aralarında hiçbir ilişki olmadığını söyledi.

Türkeş şöyle konuştu:

“Ben 10 yıldır o mekânlara giden bekar biriyim. Geçtiğimiz günlerde de arkadaş grubumla oradaydım. Ebru Hanım da ailesiyle beraber orada kalıyormuş. Ortak arkadaş grubumuz içinde tanıştık ve sadece birlikte denize girdik. Ne var bunda? Neticede el ele değiliz. Ayrıca yanımızda başka arkadaşlarımız da vardı. Aşk haberleri kesinlikle doğru değil. Doğru olsa, neden saklayayım? Bekar bir adamım, benim kimseye verecek hesabım yok. O annesiyle gelmiş. Ben onun hesabını mı ödemişim, faturalara baksınlar. Benim kim olduğumu da bilmiyordu. Ben özellikle milletvekili olduğumu söylemedim."