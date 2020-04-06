Birleşmiş Milletler: Vahşi hayvan pazarları yasaklanmalı

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı Elizabeth Maruma Mrema, Guardian gazetesine açıklamalarda bulundu.

Mrema, gelecekteki salgınların önlenmesi için 'canlı ve ölü vahşi hayvanların satıldığı pazarların yasaklanması' gerektiğini kaydederek, Afrika'da ortaya çıkan Ebola ve Doğu Asya'da yarasalardan insanlara bulaştığı bilinen nipah virüsünün kaynağının da vahşi hayvanlar olduğunu hatırlattı.

Mrema, özellikle Afrika'da düşük gelirli ve geçimlerini vahşi hayvanlardan sağlayan toplumlar için alternatifler üretilmesi gerektiğini söyledi.