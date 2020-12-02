Birleşmiş Milletler: 2020, en sıcak üç yıldan biri olma yolunda

Birleşmiş Milletler (BM), 2020'nin tarihteki en sıcak üç yıldan biri olma yolunda ilerlediğini açıkladı. Tablonun yıl bitiminde daha da netleşeceğini belirten örgüt, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'nin, modern kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'den bu yana en sıcak altı yıl olduğunu açıkladı.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020 Küresel İklimin Durumu Raporu'nda, 2020'nin şimdiye kadarki en sıcak ikinci yıl olma yolunda ilerlediğini duyurdu.

"2020, iklimimiz açısından bir başka olağanüstü yıl"

WMO genel sekreteri Petteri Taalas, "2020, ne yazık ki, iklimimiz açısından bir başka olağanüstü yıl oldu. 2020 yılında ortalama küresel sıcaklık, sanayi öncesi seviyenin yaklaşık 1.2 derece üzerinde. 2024'e kadar ise bu seviyeye 1.5 derece fark atılması mümkün görünüyor" dedi.

Raporda, dünyanın ısındığına dair bir dizi işaret bulunduğunu vurgulayan Taalas, "Karada, denizde ve özellikle Kuzey Kutbu'nda aşırı sıcaklıklar görüldü. Orman yangınları Avustralya, Sibirya ve ABD'de geniş alanları yok ederek dünyaya duman bulutları yaydı. Atlantik'te ve Orta Amerika'da arka arkaya eşi görülmemiş 4. kategori kasırgalar da dahil olmak üzere rekor sayıda kasırga gördük. Afrika ve Güney Doğu Asya'nın bazı bölgelerinde meydana gelen sel baskınları, kitlesel nüfusun yerinden edilmesine ve milyonlar için gıda güvenliğinin zayıflamasına neden oldu" diye konuştu.

Raporda ayrıca, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının artmaya devam ettiği ve atmosferdeki uzun karbondioksit ömrü nedeniyle gezegenin daha fazla ısındığı kaydedildi.

2016'nın rekoru kırılabilir

Rapora göre, 2011-2020 yılları arası, 'en sıcak on yıl' olacak. 2020 ise, en sıcak yıl olan 2016'nın da rekorunu dahi kırabilir. 2016 yılı El Nino kasırgası ile başlamış ve okyanuslarda artan su sıcaklığı, küresel sıcaklıkların da artmasına neden olmuştu. 2016'dan sonra ise 2019 ve 2015 geliyor.

Nihai 2020 raporu Mart 2021'de yayınlanacak.

2015 Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmayı sanayi öncesi (1850-1900) seviyesinin iki santigrat derecesinin çok altında sınırlandırılması çağrısında bulunuyor. Bu kapsamda, anlaşmaya imza atan ülkelerden, artışı 1.5 derece ile sınırlama çabalarını sürdürmeleri bekleniyor.