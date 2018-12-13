Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı: Hat, sinyalizasyon sistemi olmladan açıldı

Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, Ankara’da en az 9 kişinin öldüğü, 84 kişinin de yaralandığı kazanın yaşandığı hattın sinyalizasyon sistemi olmadan açıldığını söyledi.

BBC Türkçe’den Fundanuz Öztürk’e konuşan Bektaş, şunları söyledi:

"İki yıl önce burası, Kayaş- Sincan arası banliyo hattı Başkent-Ray çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı."

"Bu hatta sadece yüksek hızlı trenler çalışıyordu. Ama bu hat, bitmeden açıldı. Yolun bitmesi, tam anlamıyla bitmesi demek, bütün altyapısıyla, üstyapısıyla, sinyalizasyon sistemiyle birlikte açılması demek. Ama, 2018'in Nisan'ında, 12 Nisan'da bu hat sinyalizasyonsuz bir şekilde hizmete açıldı."

Sinyalizasyon olmadan kaza riski birden, yediye, sekize çıkar

"Sinyalli olması gereken bir yolu sinyalsiz şekilde açarsanız, kaza olma riskini birden yediye, sekize çıkarırsınız.

"Sinyalizasyon demiryolundaki trenlerin işletmesini sağlayan sistem demek. Bu bilgisayarlı bir sistem, bir merkezi var, bu merkezden bütün trenlerin kendi bölgesi var. Mesela, Eskişehir-Ankara arası Ankara'daki kumanda merkezi dediğimiz bir yerden yönetilir, bu trenler tıpkı uçaklardaki hava trafik kontrolü gibi, buralardan idare edilir. Burada şu anda böyle bir sistem yoktu.

"Başkent Ray dolayısıyla daha bitmemişti. Telsizlerle bu iş yapılıyordu ama telsizle yapınca da insanların diyaloğuyla gerçekleşen bir işletmecilik yapılıyordu."