Prof. Albayrak, Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada Prof. Berahitdin Albayrak’ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarptı. Kazanın gerçekleşme sebebine dair valilik, bakanlık ve ajanslardan farklı bilgiler gelirken 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin öldüğü, en az 46 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin de Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi.

Ankara Üniversitesi, Prof. Albayrak’ın hayatını kaybettiğini şu mesajla duyurdu: